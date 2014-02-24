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Лукашенко решил поднять зарплаты воровством

22 декабря 2016, четверг, 14:31 – ИА СОЧИ-24

Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями своей администрации потребовал в следующем году поднять среднюю заработную плату в стране до 500 долларов. Причем добиться этого он предложил далеко не самыми законными и честными способами.
Беседуя с новой главой своей администрации Натальей Кочановой и ее первым заместителем Максимом Рыженковым, глава белорусского государства заявил, что в новом году средняя заработная плата в стране должна достигнуть уровня в 500 долларов, чего бы это ни стоило. "Украдите, откопайте, найдите, что угодно, но 500 долларов должно быть выполнено", – сказал он. Ранее Лукашенко уже неоднократно заявлял о необходимости поднять уровень заработной платы в стране. Так, в 2010 году он потребовал, чтобы каждый белорус получал в среднем около тысячи долларов в месяц. В 2014 году он заявил о необходимости "подтянуть" зарплаты к 500 долларам. И, судя по официальным данным, планка в 500 долларов все-таки была достигнута, однако в то же время по всей стране стали отмечаться перебои с выплатами гражданам заработанных ими денежных средств. На данный момент средняя зарплата по стране едва ли дотягивает до отметки в 400 долларов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно отмечался разного рода громкими заявлениями. Так, в одном из своих интервью, комментируя то, что в Европе его называют диктатором, глава белорусского государства сказал, "что лучше быть диктатором, чем голубым". Кроме того, известным стало его заявление о белорусском языке. "Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует только два великих языка – русский и английский", – сказал президент.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
Родители в шоке от приговора Карауловой

Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»

сегодня, 18:30
Захарова раскрыла секрет изгнания Савченко из ПАСЕ

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»

сегодня, 18:29
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Известный американский журнал GQ поставил Хиллари Клинтон в список наименее влиятельных людей. Как утверждают в издании, у них не было иного выбора после ее сокрушительного провала на выборах...»

сегодня, 18:29
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В Министерстве иностранных дел России возмутились поведением украинских дипломатов..»

сегодня, 18:16
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»

сегодня, 17:46
В семье Трампа случилось горе

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сегодня, 17:44
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