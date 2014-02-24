ЛУКОЙЛ избавляется от заправок в России

28 марта 2017, вторник, 11:31 – СОЧИ-24



ЛУКОЙЛ избавляется от заправок в России

Семь сотен автозаправок намерен выставить на продажу концерн ЛУКОЙЛ. Избавиться от трети своих станций в России компания вынуждена из-за снижения их рентабельности.Продавать ЛУКОЙЛ намерен почти треть от общего числа своих автозаправочных станций (всего их 2544). Это практически вся сеть АЗС компании в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях, а также часть активов Московской области и Чувашии.Как отмечают в компании, переговоры с конкретными покупателями пока не начались. Но руководство настроено решительно: причиной такого решения стало падение рентабельности.В 2016 году средняя маржа АЗС в указанных регионах достигала 2 тысяч рублей с тонны проданного топлива. Однако по итогам первого квартала 2017 года из-за налогового маневра и роста акцизов доход уменьшился в 25 раз – до 8 рублей за тонну, пояснил источник "Коммерсанта" в компании.Кроме того, ставки акцизов на бензин пятого класса с 1 января 2017 года остались на уровне 2016 года – 10,13 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо – выросли до 6,8 тысячи рублей. Изначально акцизы предполагалось снизить, но из-за падения мировых цен на нефть ими, фактически, заткнули "дыры" в дорожных фондах.В то же время, повышение цен на бензин регуляторы сдерживают – из-за чего также падает прибыльность автозаправок. В компании сетуют на то, что их обязывают контролировать качество бензина, вкладываться в развитие заправок – и это несмотря на падение спроса и снижение рентабельности. А попытки увеличитьт маржу за счет продажи сопутствующих товаров успехом не увенчались.Как отмечают источники в ЛУКОЙЛе, речь может идти о продаже АЗС в три этапа по частям. Возможно и единым лотом – при наличии серьезного покупателя. Не исключают также продажи одного из убыточных НПЗ компании – Ухтинского. Официальных комментариев по этому поводу пресс-служба компании не дает.

СОЧИ 24