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ЛУКОЙЛ избавляется от заправок в России

28 марта 2017, вторник, 11:31 – СОЧИ-24

ЛУКОЙЛ избавляется от заправок в России
ЛУКОЙЛ избавляется от заправок в России
Семь сотен автозаправок намерен выставить на продажу концерн ЛУКОЙЛ. Избавиться от трети своих станций в России компания вынуждена из-за снижения их рентабельности.

Продавать ЛУКОЙЛ намерен почти треть от общего числа своих автозаправочных станций (всего их 2544). Это практически вся сеть АЗС компании в Оренбургской, Владимирской, Костромской, Орловской, Брянской областях, а также часть активов Московской области и Чувашии.
Как отмечают в компании, переговоры с конкретными покупателями пока не начались. Но руководство настроено решительно: причиной такого решения стало падение рентабельности.
В 2016 году средняя маржа АЗС в указанных регионах достигала 2 тысяч рублей с тонны проданного топлива. Однако по итогам первого квартала 2017 года из-за налогового маневра и роста акцизов доход уменьшился в 25 раз – до 8 рублей за тонну, пояснил источник "Коммерсанта" в компании.
Кроме того, ставки акцизов на бензин пятого класса с 1 января 2017 года остались на уровне 2016 года – 10,13 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо – выросли до 6,8 тысячи рублей. Изначально акцизы предполагалось снизить, но из-за падения мировых цен на нефть ими, фактически, заткнули "дыры" в дорожных фондах.
В то же время, повышение цен на бензин регуляторы сдерживают – из-за чего также падает прибыльность автозаправок. В компании сетуют на то, что их обязывают контролировать качество бензина, вкладываться в развитие заправок – и это несмотря на падение спроса и снижение рентабельности. А попытки увеличитьт маржу за счет продажи сопутствующих товаров успехом не увенчались.
Как отмечают источники в ЛУКОЙЛе, речь может идти о продаже АЗС в три этапа по частям. Возможно и единым лотом – при наличии серьезного покупателя. Не исключают также продажи одного из убыточных НПЗ компании – Ухтинского. Официальных комментариев по этому поводу пресс-служба компании не дает.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:29
Установлено истинное отношение кошек к людям

Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»

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