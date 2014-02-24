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"Лукойл" окончательно сбежал с Украины
21 февраля 2017, вторник, 22:13 – ИА СОЧИ-24
"Лукойл" продал 100% доли владения в компании LUKOIL Chemical
B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод
"Карпатнефтехим". Предприятие расположено на территории
Ивано-Франковской области Украины.
Сумму сделки компания не раскрывает, передает ТАСС. В сентябре 2016 года
глава "Лукойла" Вагит Алекперов озвучивал стоимость "Карпатнефтехима".
Так, предприятие оценивалось в 100-300 миллионов долларов.
Напомним, в 2013 году "Лукойл" продал Одесский нефтеперерабатывающий
завод (НПЗ). А в 2014 году – сеть АЗС на Украине.
Единственное на Украине предприятие, которое производит суспензионный
поливинилхлорид, "Карпатнефтехим" было создано в 2004 году на базе мощностей предприятия
"Ориана". Предприятие приостановило работу осенью 2012 года в связи с
неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции.
Отметим, апреле 2013 года правительство Украины и "Лукойл"
подписали меморандум о реализации ряда мер для вывода его на рентабельный
уровень производства. Несмотря на возобновление выпуска товарной продукции, уже
зимой 2013 года из-за ситуации на Украине завод вновь был остановлен.
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