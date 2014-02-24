

"Лукойл" окончательно сбежал с Украины вчера, 22:13 "Лукойл" окончательно уходит с украинского рынка. Компания завершила сделку по продаже нефтехимического завода "Карпатнефтехим" в этой стране...»

Что нужно знать о брачных договорах вчера, 22:13 Юридическое понятие "брачный договор" появилось в России в середине 1990-х – тогда соответствующую главу вписали в Гражданский кодекс. В Советском Союзе из-за отсутствия частной собственности и делить было особенно не чего, нажитое во время брака личное имущество в случае развода отходило каждому в равных долях...»

Стрелявший в инструктора юнец оказался сторонником "Правого сектора" вчера, 21:45 Убивший инструктора стрелкового клуба в Измайловском проезде Москвы и позже погибший 15-летний юноша разделял взгляды запрещенной в России украинской экстремистской организации "Правый сектор". Обстрелянный мужчина скончался в больницы...»

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Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому вчера, 21:15 В СИЗО потерял сознание экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который является фигурантом дела о хищении..»

Украинскому миллиардеру Фирташу пришел конец вчера, 20:59 Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Однако через некоторое время олигарха задержали по требованию испанской короны...»

Яркие фото красавицы-жены Алиева вчера, 19:43 Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»

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