Лужков из больницы рвется в горы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, ранее госпитализированный с воспалением легкого, рассказал о своем самочувствии. Экс-градоначальник заявил, что уже в понедельник, 26 декабря, намерен завершить лечение в больнице. Лужков заявил журналистам, что перенес вирусное воспаление легкого и сейчас чувствует себя нормально. По словам экс-мэра, он не собирается залеживаться в больнице и уже 27 декабря планирует улететь с семьей на горнолыжный курорт, передает РИА Новости."Я уже сегодня закончу здесь прокапывание", – сообщил Юрий Михайлович. По словам Лужкова, в ухудшении его самочувствия нет ничего особенного – сказались последствия прошлой автокатастрофы, в результате которой у него повредилось правое легкое. "Вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа", – добавил он. Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник неожиданно потерял сознание во время посещения МГУ. Первоначально врачи решили, что Лужков упал в обморок из-за обширного внутреннего кровотечения и низкого давления. В СМИ даже появилась информация о том, что бывший мэр пережил клиническую смерть. Позднее Лужков опроверг эти слухи, назвав их "полным бредом". При этом, бывший градоначальник рассказал, что врачи поставили ему серьезный диагноз "воспаление легкого из-за развития вирусной инфекции".
Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года россияне считают наиболее важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня граждане России придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США...»
Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»
Исследовательский холдинг "Ромир" провел социологический вопрос на тему того, какое событие уходящего года россияне считают наиболее важным. Как оказалась, наибольшее значение в мировой повестке дня граждане России придали победе Дональда Трампа на президентских выборах в США...»
Многие люди в течение своей жизни сталкиваются с волшебным мистическим переживанием, когда, встречая незнакомого человека, чувствуют к нему магнетическое притяжение. "Он читает мои мысли", "мы родственные души", "кажется, я знаю его всю жизнь", "мы почувствовали все без слов" – такими фразами мы обычно описываем любовь с первого взгляда...»
В Сети продолжаются обсуждения природы загадочной вспышки, которую засняли камеры наружного наблюдения в районе крушения самолета Ту-154 в небе над Черным морем. Внимательно изучают кадры и специалисты...»