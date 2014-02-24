Лужков из больницы рвется в горы

26 декабря 2016, понедельник, 11:44 – ИА СОЧИ-24



Лужков из больницы рвется в горы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, ранее госпитализированный с воспалением легкого, рассказал о своем самочувствии. Экс-градоначальник заявил, что уже в понедельник, 26 декабря, намерен завершить лечение в больнице.Лужков заявил журналистам, что перенес вирусное воспаление легкого и сейчас чувствует себя нормально. По словам экс-мэра, он не собирается залеживаться в больнице и уже 27 декабря планирует улететь с семьей на горнолыжный курорт, передает РИА Новости."Я уже сегодня закончу здесь прокапывание", – сообщил Юрий Михайлович. По словам Лужкова, в ухудшении его самочувствия нет ничего особенного – сказались последствия прошлой автокатастрофы, в результате которой у него повредилось правое легкое. "Вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа", – добавил он. Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник неожиданно потерял сознание во время посещения МГУ. Первоначально врачи решили, что Лужков упал в обморок из-за обширного внутреннего кровотечения и низкого давления. В СМИ даже появилась информация о том, что бывший мэр пережил клиническую смерть. Позднее Лужков опроверг эти слухи, назвав их "полным бредом". При этом, бывший градоначальник рассказал, что врачи поставили ему серьезный диагноз "воспаление легкого из-за развития вирусной инфекции".

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