Лужков смог сказать о своей страшной болезни

23 декабря 2016, пятница, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Лужков смог сказать о своей страшной болезни

Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков рассказал о диагнозе, который ему поставили в одной из московских клиник. Как оказалось, у экс-мэра нашли воспаление легкого.Неожиданная госпитализация бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова не на шутку взволновала россиян. Некоторое время не было достоверной информации о состоянии здоровья экс-мэра. Наконец он сам прокомментировал случившееся."Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", – успокоил Лужков. Врачи поставили ему страшный диагноз – воспаление легкого из-за развития вирусной инфекции, передает РИА Новости."Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны", – уточнил экс-мэр. Он добавил, что планирует в скором времени выписаться из больницы и отправиться на концерт Михаила Турецкого.Напомним, о госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник неожиданно потерял сознание после приема лекарства во время визита в МГУ. Сначала врачи предполагали, что Лужков мог упасть в обморок из-за обширного внутреннего кровотечения и низкого давления. Появлялись сообщения и о том, что бывший мэр перенес клиническую смерть. По всей видимости, симптомы были не настолько серьезны. Важно отметить, что госпитализация Юрия Лужкова заставила понервничать не только его близких, но и столичные власти. Спустя 20 минут после того, как бывший градоначальник был доставлен в больницу, в клинику приехали его жена Елена Батурина и их общая дочь. Позже его навестил вице-мэр Леонид Печатников. О состоянии здоровья Лужкова высказался и мэр столицы Сергей Собянин. Он написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что держит ситуацию на особом контроле.

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