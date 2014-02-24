Лужкова отпустили из больницы

Новый год Юрий Лужков сможет встретить в семейном кругу. Экс-мэра столицы выписали из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован на прошлой неделе. О том, что Юрий Лужков покинул стены Боткинской больницы, сообщили представители медицинского учреждения. "Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось", – рассказал источник в больнице "Интерфаксу".Эту информацию также подтвердили в пресс-службе экс-мэра: "Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу". Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя бывшего столичного главы, новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких.Ранее Юрий Лужков заявил, что уже в понедельник, 26 декабря, намерен завершить лечение в Боткинской больнице. Как писали Dni.Ru, бывший московский мэр рассказал журналистам, что в настоящее время после перенесенного им вирусного воспаления легкого он чувствует себя нормально. По словам Лужкова, он не собирается залеживаться в больнице и уже 27 декабря планирует улететь с семьей на горнолыжный курорт.Напомним, 23 декабря Юрию Лужкову стало плохо во время деловой встречи в МГУ имени Ломоносова. Как писали Dni.Ru, он неожиданно потерял сознание после приема сильнодействующего препарата. Между тем "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы сообщал, что во время экстренной госпитализации бывшего столичного градоначальника вывели из состояния "клинической смерти". Позже сам Лужков назвал эти сообщения "полным бредом". По его словам, у него диагностировали небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции.
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В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»