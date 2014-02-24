"Лужники" станут одним из лучших стадионов мира

30 марта 2017, четверг, 19:00 – СОЧИ-24



"Лужники" станут одним из лучших стадионов мира

Обновленный стадион "Лужники" станет одной из лучших в мире спортивных площадок и в дальнейшем будет развиваться как главный спортивный парк России. Это пообещал мэр Москвы Сергей Собянин после осмотра большой спортивной арены, на которой сейчас подходит к концу комплексная реконструкция.ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯУже через несколько недель на большой спортивной арене в "Лужниках" будутзавершены основные работы по комплексной реконструкции стадиона. Финальнойточкой станет чистовая отделка помещений спортивной арены. За три года, которыедлилась реконструкция, строители выполнили огромный объем уникальных посложности работ. С одной стороны, был сохранен исторический облик стадиона, сдругой – по сути построен новый стадион, который по уровню комфорта ибезопасности войдет в число лучших арен мира.Главным преимуществом "Лужников" станет уникальноефутбольное поле с натуральным травяным газоном, соответствующее всемсовременным требованиям и техническим рекомендациям ФИФА. Под покрытиемустановлена геомембрана, позволяющая даже при сильном дожде уводить всю воду споля. Для этого было уложено четыре километра дренажных труб и, помимо этого,35 километров труб для подогрева поля.Новое поле большой спортивной арены "Лужников" будет оборудовано системой"гол-контроль", которая поможет арбитрам максимально точнофиксировать момент пересечения мячом линии ворот. Несколько камер будут следитьза воротами, а связь с судьей будет осуществляться с помощью специальногобраслета.Наблюдать за спортивными баталиями, проходящими на аренестадиона смогут более 80 тысяч человек. Зонирование трибун выполнено с учётомпотребностей и особенностей всех категорий зрителей. Новый цвет трибун –бордовый с бежевыми вкраплениями – был выбран по результатам электронного голосованияв системе "Активный гражданин", в котором приняли участие более статысяч москвичей.Козырек стадиона был удлинен на 11 метров, теперь онвыполняет не только защитную функцию от дождя и снега, но и может превращатьсяв огромный медиа-экран площадью 40 тысяч квадратных метров. На верхнем уровнестадиона появилась смотровая площадка, с которой откроется прекрасный вид наНоводевичий монастырь, небоскребы "Москва-Сити", на МГУ и центр Москвы.Как известно, московский стадион "Лужники" станетглавной ареной Чемпионата мира по футболу 2018 года. Именно здесь пройдут матчоткрытия с участием сборной России, один из полуфиналов и финал турнира.МАСШТАБЫ РЕКОНСТРУКЦИИМэр Москвы Сергея Собянин оценил масштаб работ, которые затри года были проведены на стадионе. Градоначальник констатировал, что их большаячасть уже завершена. "Здесь смонтирован свет, звуки даже зеленая трава с помощью специальных технологий за зиму укрепила своюкорневую систему, и сегодня можно уже реально играть в футбол. Нет никакихсомнений, что "Лужники" будут сданы в срок" – сказал Собянин."Я уверен, что по безопасности и комфорту арена войдетв число лучших стадионов мира".Мэр добавил, что помимо главной арены необходимо построить19 специальных сооружений для проведения чемпионата мира по футболу. "Из нихуже восемь построены. Остальные находятся в высокой степени готовности", -сказал мэр.В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросамградостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подчеркнул, что с завершениемреконструкции арены никаких проблем нет."Объект получился достойным икрасивым. В течение одного-двух месяцев будем сдавать объект в эксплуатацию.Можно считать, что строительные работы закончены", – сказал Хуснуллин.Кресла, установленные на стадионе, активным болельщикам сломатьне удастся, они смонтированы основательно. Кроме того, кресла сделаны изматериалов низкой теплопроводности, сообщил мэру начальник отдела строительногонадзора казенного предприятия "Лужники" Мурат Ахмадиев. "На нихбудет комфортно сидеть и зимой, и летом. Зимой материал не будут охлаждаться, алетом нагреваться, а еще их легко протирать и мыть", – сказал Ахмадиев.СТАДИОН С ИСТОРИЕЙМосковский стадион "Лужники" был открыт в 1956 году.Частичные реконструкции стадиона проводились к Олимпиаде-80 и в первой половине1990-х годов. Нынешняя комплексная реконструкция стадиона "Лужники"была начата в I квартале 2014 года и является частью подготовки к проведению вРоссии Чемпионата мира по футболу-2018.Основная архитектурная идея нынешней реконструкции"Лужников" – создание современной арены, соответствующей мировымстандартам и требованиям FIFA,и при этом сохранение исторического фасада стадиона, который является одним изсимволов московской архитектуры и российского спорта.

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