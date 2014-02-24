Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью
24 марта 2017, пятница, 11:00 – ИА СОЧИ-24
Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью
В мексиканском сафари-парке львица попыталась напасть на посетителей. Однако хищница не рассчитала силы и свалилась в ров. Судя по всему, проезжавшие мимо путешественники начали дразнить львицу. Разозлившееся животное попыталось перепрыгнуть ров, но не рассчитало расстояние до потенциальных жертв. Туристы, которые могли оказаться обедом хищницы, испугались, но позже стали смеяться над ее неловкостью.Ветеринары заверили, что львица по кличке Эльза не пострадала. В сафари-парк ее перевели из цирка, сообщает Daily Mail.
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"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»