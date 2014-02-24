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Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью

24 марта 2017, пятница, 11:00 – ИА СОЧИ-24

Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью
Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью
В мексиканском сафари-парке львица попыталась напасть на посетителей. Однако хищница не рассчитала силы и свалилась в ров.
Судя по всему, проезжавшие мимо путешественники начали дразнить львицу. Разозлившееся животное попыталось перепрыгнуть ров, но не рассчитало расстояние до потенциальных жертв. Туристы, которые могли оказаться обедом хищницы, испугались, но позже стали смеяться над ее неловкостью.Ветеринары заверили, что львица по кличке Эльза не пострадала. В сафари-парк ее перевели из цирка, сообщает Daily Mail.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Киев раскрыл "тайну" убийцы Вороненкова

Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»

сегодня, 13:29
Общественная палата завершает перезагрузку

Вторая часть федеральной Общественной палаты, состоящая из представителей регионов, сформирована. Впереди третий этап, который завершит процесс обновления ОП...»

сегодня, 13:14
Володин рассказал об агонии Порошенко

Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония"...»

сегодня, 13:14
Бабушка Вороненкова: Зачем он мне в России нужен?

Бабушка экс-депутата Дениса Вороненкова, погибшего 23 марта в центре Киева, рассказала об их отношениях. Последний раз пенсионерка видела внука в 2016 году во время его предвыборной кампании...»

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сегодня, 12:31
В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи

В столице из сумки 16-летней девушки пропал конверт с 2,5 тысячи долларов (144 тысячи рублей)..»

сегодня, 11:59
Как Запад отреагировал на убийство Вороненкова

"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»
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