Ляшко: Украиной управляет "вахтер из посольства" США

21 марта 2017, вторник, 19:14 – ИА СОЧИ-24



Ляшко: Украиной управляет "вахтер из посольства" США

Депутат Верховной рады и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Украине навязывается внешнее управление. По словам политика, западные страны во главе с США должны проявлять уважение к "тысячелетней украинской нации".На заседании украинского парламента Ляшко заявил, что Украина постепенно скатывается до положения внешне управляемой страны. Обвинил в этом радикал своих коллег-депутатов, которые, по его словам, демонстрируют на весь мир, что "украинцы не способны сами преодолеть коррупцию, навести порядок в своей стране, восстановить экономику".При этом глава "Радикальной партии" напомнил о том, как ранее депутаты Верховной рады возмущались, что при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче страной "руководили из российского посольства". "Я спрашиваю, а чем руководство вахтера из американского посольства лучше?" – недоуменно воскликнул скандальный политик, заявив при этом, что США должны проявлять уважение к "тысячелетней украинской нации". Стоит отметить, что это уже не первый за текущий месяц публичный выпад Ляшко в адрес Вашингтона. Так, 7 марта лидер "Радикальной партии" обвинил Белый дом в "бесцеремонном вмешательстве" во внутренние дела Украины. По его словам, "ни одно суверенное государство, которое себя уважает, никогда бы не позволило ни одному иностранному посольству или правительству" влиять на назначение аудитора деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).При этом необходимо подчеркнуть, что еще в начале февраля Ляшко заявил, что американские власти по неизвестным ему причинам аннулировали его 10-летнюю визу, выданную перед прошлым Новым годом. "Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя", – написал он тогда на своей странице в Facebook. Впрочем, вне зависимости от реальной причины лишения политика американской визы, возможно, что все его нынешние заявления являются лишь попыткой отомстить заокеанскому покровителю нынешней Украины за перекрытие ему доступа на свою территорию.

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