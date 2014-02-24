Лыжник Устюгов посвятил маме пятую кряду победу на "Тур де Ски"
6 января 2017, пятница, 14:46 – ИА СОЧИ-24
Лыжник Устюгов посвятил маме пятую кряду победу на "Тур де Ски"
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в пятой подряд гонке в рамках многодневки "Тур де Ски". После триумфа в индивидуалке на 10 километров, Устюгов заявил, что посвящает выигрыш маме. "Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения. Эта победа для нее. Мамуля, я тебя люблю, с днем рождения!" – цитирует лыжника "Советский спорт". Как писали Dni.Ru, ранее Устюгов добился побед на "Тур де Ски" в спринте, масс-старте, скиатлоне и преследовании. Это абсолютный рекорд в истории многодневки.
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