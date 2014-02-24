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Лжеца Трампа раскусили по лицу

22 февраля 2017, среда, 21:29 – ИА СОЧИ-24

Лжеца Трампа раскусили по лицу
Лжеца Трампа раскусили по лицу
Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера.
В частности, Трамп отмечал, что референдум
жителей Крыма заслуживает внимания. Кроме того, он обещал рассмотреть вопрос об
отмене антироссийских санкций.
Российский эксперт пришел к выводу, что
зачастую миллиардер говорил то, с чем сам был не согласен. "Когда вопрос с
Крымом поднимается, ему задают вопрос, он говорит: "Мы рассмотрим", и
тут же у него тело дистанцируется, у него происходит одностороннее пожимание
плечом, мы понимаем: что он только что говорил, согласие, не соответствует
тому, что он думает", – цитирует Степанова телеканал "Звезда".

Также специалист охарактеризовал психологический профиль Трампа. По его мнению,
президент США не готов до последнего отстаивать свою позицию в переговорах или споре.
Степанов объясняет это малоустойчивой и подверженной срывам нервной системе
Трампа. Он считает, что американского лидера легко вывести на эмоции.
Напомним, ранее президент США предположил, что бывший хозяин Белого дома Барак Обама придерживался
слишком мягкой позиции из-за присоединения Крыма к России. При этом
Дональд Трамп во время своих предвыборных выступлений говорил о том, что в случае своего избрания он внимательно рассмотрит
вопрос о признании Крыма российским.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Лжеца Трампа раскусили по лицу

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