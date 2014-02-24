Мадлен Олбрайт пообещала принять ислам

26 января 2017, четверг, 09:28 – ИА СОЧИ-24



Мадлен Олбрайт пообещала принять ислам

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, работавшая в администрации президента Билла Клинтона, может стать мусульманкой. Таким образом она планирует поддержать мигрантов.Мадлен Олбрайт, не согласная с иммиграционной политикой 45-го американского президента Дональда Трампа, сделала неожиданное заявление. "Я выросла в семье католиков, стала прихожанкой епископальной церкви, а впоследствии узнала, что моя семья была еврейской. Я готова принять мусульманство в знак солидарности", – написала она в социальной сети Twitter."На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой для людей любого происхождения и вероисповедания", – подчеркнула Олбрайт в следующем сообщении, сопровожденном хештегом #RefugeesWelcome ("Добро пожаловать, беженцы").Примечательно, что рядом с упомянутой статуей Свободы в Нью-Йорке долгое время действовал крупный иммиграционный пункт для въезда в США. Он закрылся в 1954 году, а в 1976-м превратился в Музей иммиграции. Напомним, что Трамп подписал ряд указов, касающихся борьбы с нелегальными мигрантами. В частности, глава государства инициировал процесс возведения стены на границей с Мексикой. Мадлен Олбрайт занимала должность госсекретаря США в 1997-2001 годах,в период президентства Билла Клинтона. Она вошла в историю Америки, став первой занявшей этот пост женщиной.

СОЧИ 24