Максакова нагло врала о втором гражданстве

16 февраля 2017, четверг, 08:59 – ИА СОЧИ-24



Максакова нагло врала о втором гражданстве

Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов прокомментировал заявление экс-депутата Госдумы Марии Максаковой о наличии у нее немецкого гражданства. Единоросс назвал оперную диву лгуньей."В интервью она сама призналась в том, чтонарушила российское законодательство, которое запрещает депутатамГосударственной думы быть гражданином другой страны. Призналась, что она лгунья",– написал Неверов на своей странице в Facebook.По словам секретаря генсовета "Единой России",Максакова еще в 2011 году, когда впервые избиралась в Думу, яростнодоказывала, что у нее есть только российское гражданство.Оперная певица уверяла, что хочет посвятить жизнь служению Родине."А теперь мы все узнаем, что вся ее жизнь – сплошная фальшь.Говорит, рада, что не отказалась от второго гражданства. То есть радуетсятому, что обманула людей, нарушила закон", – отметил Неверов.Парламентарий добавил, что его устраивает отсутствие Максаковой иее мужа в списках депутатов Государственной думы VII созыва. "Предателейвезде не любят, и красивый город Киев – не исключение", – заключил он.Напомним, 14 февраля стало известно, что Максакову уволили изРоссийской академии музыки имени Гнесиных, где она работала старшимпреподавателем на кафедре сольного пения. Ее учеников распределили междудругими педагогами. Позже в интервью экс-депутат Госдумы заявила, что неполучала официального уведомления об увольнении. По ее словам, уголовное дело в отношении мужа, бывшего парламентария ДенисаВороненкова, с которым она бежала на Украину, полностью сфабриковано. Также Максаковаотметила, что наряду с российским сохранила немецкое гражданство, так какродилась в Германии.

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