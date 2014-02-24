Максакова предъявила России требования

Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов. "Мария Максакова намерена идти до конца", – цитирует юриста РИА Новости. "Сейчас сложно утверждать, потому что дело может быть закрыто за отсутствием состава преступления. Если этого не произойдет, насколько мне известно, она намерена добиваться заочного суда", – заявил Андрей Гривцов.Ранее Мосгорсуд оставил в силе приговор о заочном аресте Дениса Вороненкова. Адвокат убитого экс-депутата просил пересмотреть прежнее решение суда в связи с "изменением определенных обстоятельств". В ответ прокурор заявил, что Следственный комитет до сих пор не получил официального подтверждения смерти беглеца.Тем не менее отклонение жалобы адвоката не остановит Марию Максакову. В случае смерти обвиняемого суд имеет право рассмотреть дело в порядке заочного производства и либо вынести оправдательный приговор, либо признать его виновным, но прекратить дело по факту гибели преступника. Напомним, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков обратился с заявлением в Мосгорсуд незадолго до смерти. Он выразил готовность помочь в расследовании дела о рейдерском захвате здания в столице, но отказался вернуться для этого в Москву.Также экс-депутат написал, что опасается за свою жизнь. По словам судьи, Вороненков жаловался на "многочисленные угрозы, которые он получал на территории России".
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Москва ответила на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, которые он сделал во время заседания пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" в Киеве. В российском МИДе считают недопустимыми подобные высказывания...»
Бывшая телеведущая Марианна Максимовская теперь будет работать в Сбербанке. Глава кредитной организации Герман Греф предложил ей должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций...»
Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, требует провести заочный суд по делу о мошенничестве ее супруга. Об этом сообщил адвокат погибшего Андрей Гривцов...»
Убытки Сбербанка от продажи украинской "дочки" не ограничиваются разницей между суммой сделки и уставным капиталом филиала. Организация потеряла практически все инвестированные в нее средства, то есть примерно 950 миллионов долларов...»
"Британия шагнула в неизвестность" – под такими шапками вышли 29 марта лондонские газеты. Процедура выхода из Евросоюза официально запущена. Что ждет британцев, да и остальных европейцев, за крутым поворотом?..»
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому депутату Виталию Милонову. Кроме того, эксперты считают, что за высказывания и действия против Киева парламентарию грозит уголовная ответственность...»