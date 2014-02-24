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Максаковой угрожает смертельная опасность
23 марта 2017, четверг, 15:01 – ИА СОЧИ-24
Парламентарий отметил, что убийство Вороненкова было выгодно
украинским спецслужбам и указывает на их провокацию. Теперь, по словам Ревенко,
смертельная опасность угрожает его супруге, оперной певице Марии Максаковой.
"Хочу сделать следующее предположение. Все указывает на
то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб.
Почерк довольно знакомый", – сказал Ревенко в эфире телеканала "Россия
24".
Сегодня, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат
Госдумы России Денис Вороненков. Также смертельные ранения получил его охранник.
Известно, что киллер задержан и находится в больнице под усиленной охраной полиции, его перед гибелью успел
ранить телохранитель Вороненкова.
Убийство произошло на пересечении улицы Пушкинской и
бульвара Шевченко возле гостиницы "Премьер-палас". Преступник выстрелил в бывшего депутата не менее семи раз. Есть информация,
что Вороненков шел на встречу с еще одним российским экс-парламентарием Ильей
Пономаревым, который также живет в Киеве.
По мнению секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган,
его охрана после убийства Вороненкова должна быть обязательно усилена.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко поспешил заявить, что убийство экс-депутата
Госдумы Дениса Вороненкова связано с его показаниями по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Киевская полиция говорит о заказном характере преступления. Украинский лидер Петр Порошенко срочно вызвал главу СБУ Василия Грицака,
который прервал пресс-конференцию и выехал в администрацию президента.
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