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Максакову предупредили об угрозе на Украине

31 марта 2017, пятница, 08:44 – СОЧИ-24

Максакову предупредили об угрозе на Украине
Максакову предупредили об угрозе на Украине
Правоохранительные органы советуют вдове экс-депутата Дениса Вороненкова, оперной диве Марии Максаковой вернуться в Россию. В то же время стражи порядка отметили, что на Украине ей грозит опасность.
Источник, близкий к правоохранительным органам, заявил, что в сложившихся обстоятельствах Мария Максакова "скорее потерпевшая", передает "Газета.ru". Добавим, что ранее пресс-секретарь президента России также сообщил, что у Следственного комитета России (СКР) нет претензий к оперной певице.Позицию властей разделяет и адвокат Дмитрий Аграновский. "Я действительно считаю, что здесь ей ничего не угрожает. А вот там – там дикое поле, там угрожает всем", – подчеркнул он.По мнению юриста, по возвращении в Россию Марию Максакову могут допросить. Тем не менее, певица вправе не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.Тем временем следователи арестовали имущество оперной дивы, оставшееся после побега в банковской ячейке в России. Вдова экс-депутата, в частности, хранила в ней ценные вещи и драгоценности. Юристы пытаются обжаловать решение правоохранительных органов. Имущество Максаковой было арестовано в рамках расследования дела о мошенничестве и фальсификации Единого госреестра юридических лиц ее мужем Денисом Вороненковым. Адвокат покойного Андрей Гривцов просил остановить следствие по факту смерти подсудимого, но суд отклонил его жалобу, так как в СКР до сих пор не поступило официальное уведомление о его гибели. Напомним, что экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. По данным следствия, его застрелил 28-летний Павел Паршов. Киллер был тяжело ранен охранником Вороненкова, через несколько часов он также скончался в больнице. После смерти политика против него возбудили уголовное дело.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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