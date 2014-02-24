Максим Поташев встретил день рождения в реанимации
20 января 2017, пятница, 15:58 – ИА СОЧИ-24
Максим Поташев встретил день рождения в реанимации
Магистру игры "Что? Где? Когда?" Максиму Поташеву 20 января исполнилось 48 лет. Он поделился своими планами празднования торжества. Знаток рассказал, что никаких особенных традиций празднования дня рождения у него нет. А к презентам он и вовсе равнодушен: что подарят, то и подарят. В этом году магистр собирается провести праздник с сыновьями. А вот прошлый день рождения у него выдался не таким радостным. "В прошлом году 20 января я встретил в реанимации. В этом году хочу провести день как-то более жизнеутверждающе", – цитирует именинника "Вечерняя Москва". Отметим, что у Поташева довольно взрывной характер. Так, летом 2015 года он поругался с другой звездой клуба "Что? Где? Когда" Ровшаном Аскеровым. Тогда знатоки устроили пикировку в социальной сети Facebook. Аскеров публично высмеивал Поташева по поводу его ответов в игре, из-за чего тот даже перешел на мат. Максим Поташев – магистр игры "Что? Где? Когда?", четырехкратный обладатель приза "Хрустальная сова", президент федерации спортивного бриджа России. Математик, маркетолог, бизнес-тренер. Окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института, преподавал на кафедре общей и прикладной экономики. В телеклубе "Что? Где? Когда?" Поташев впервые сыграл в 1994 году.
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В одно из отделений Сбербанка в столичном районе Митино пришел клиент, который, как он сам заявил, хочет получить платиновую карту с долларовым кредитом. Сотрудники кредитного учреждения заметили, что молодой человек нетрезв и ведет себя вызывающе. Он включил на своем смартфоне музыку и устроил зажигательный танец...»
Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ...»
Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан...»
Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Олег Тиньков потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров...»