Малахов и Онищенко встали на защиту гомеопатии

6 февраля 2017, понедельник, 16:45 – ИА СОЧИ-24



Малахов и Онищенко встали на защиту гомеопатии

Телеведущий Геннадий Малахов и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко вступили в дискуссию с учеными Российской академии наук (РАН) по поводу отнесения гомеопатии к лженаукам. Они подвергли сомнению решение академиков.С официальным решением профильнойкомиссии РАН, признавшим гомеопатию лженаукой и утверждающим, что лечениесверхмалыми дозами различных веществ не имеет научных оснований, ни народныйцелитель Малахов, ни Онищенко не согласны. По мнению телеведущего, гомеопатияработает, но ее честное имя очернили шарлатаны.Малахов считает, что ученые спешатотнести гомеопатию к лженаукам, поскольку не могут объяснить принцип действия этоговида альтернативной медицины, сообщает "Московский комсомолец". С ним согласени бывший главный санитарный врач России.Комментируя меморандум комиссии РАН, Онищенкозаявил, что медицина – это искусство, а не профессия. "Фактор веры врачаделает чудеса. Можно давать просто плацебо больному – это просто мел в видетаблетки – и будет положительный эффект", – сказал Онищенко.В свою очередь, комиссия РАН поборьбе с лженаукой предложила Минздраву изъять все гомеопатическиелекарства из государственных клиник. Пациентов же академики призвали отказатьсяот их приобретения.Такжеученые порекомендовали аптекам не выкладывать гомеопатическиепрепараты вместе с традиционными лекарствами. Антимонопольную службу призвализащитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов лечебныхсвойств.В самой РАН пояснили, что никто не собирается запрещать гомеопатические препараты. Там подчеркнули, что речь идет лишь о маркировкесоответствующей продукции. Кроме того, глава комитета по охранездоровья Госдумы Федот Тумусов отметил, что власти обязаны маркироватьтакие лекарства.

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