Малахов посоветовал лечить укусы клещей мочой

Телеведущий Геннадий Малахов рассказал, как лечить укусы клещей. В качестве одного из альтернативных методов он посоветовал обработать рану стерильной мочой. "Если под рукой нет медикаментов, вы можете воспользоваться этим способом, смочив вату или платок и приложив к месту укуса", – сообщил Геннадий Малахов. Автор книг о здоровом образе жизни добавил, что так можно лечить пчелиные и осиные укусы.В доказательство он привел историю зараженной путешественницы. "В 30-х годах во время экспедиции в Сибири одну из женщин укусил энцефалитный клещ. У нее поднялась температура, все шло к тому, что она умрет. Ей был сделан укол из стерильной мочи, и она выздоровела", – цитирует Малахова НСН.Более брезгливым людям он посоветовал приложить к месту укуса кашицу из полыни. "Также помощь может оказать жгучий перец. А если поблизости есть медикаменты, то лучше воспользоваться ими и рекомендациями врачей", – отметил эксперт.Телеведущий подтвердил, что в 2017 году клещи появились рано, но пока беспокоиться следует лишь жителям Сибири, где "энцефалитных во много раз больше, чем, например, в Москве". По его словам, эти членистоногие проявляют активность в теплую погоду без колебаний температуры. "Особая опасность возникает, когда солнце начинает резко пригревать. В эти моменты в течение двух недель в лесу лучше не появляться. Также стоит внимательнее смотреть за домашними животными, которые могут пострадать и даже погибнуть от укусов клещей", – предупредил Малахов.Напомним, что Роспотребнадзор уже сообщил о первых случаях укусов, зафиксированных в Солнечногорском районе Московской области. У трех пациентов, отдыхавших в Орехово-Зуевском и Ступинском районах, врачи диагностировали клещевой боррелиоз.
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В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»