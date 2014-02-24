Мама Кадырова собрала 80 тонн продуктов

24 декабря 2016, суббота, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Мама Кадырова собрала 80 тонн продуктов

Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов.Об отправлении груза Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram. "РОФ имени ГерояРоссии Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказываетгуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся всоседних странах. По решению Президента РОФ имени Героя России АХМАТ-ХаджиКадырова, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны в Сирию отправился новый конвой скрупной партией продуктов питания. Колонна везёт 80 тонн масла, муки, сахара, рисаи других товаров", – написал глава Чечни. Он также отметил, что вРеспублике воспринимают конфликт в Сирии "с болью и глубоким состраданием".Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 21 2016 в 3:44 PST"Нет ничего ценнее и благороднее чем оказание помощинуждающимся. Спасибо всем кто каким то либо способом связан с этодеятельностью", "Дай Бог долгих, светлых ирадостных дней Президенту Фонда Кадырова Аймани Несиевне", "Вы наверноеединственный кто свои деньги тратит на святое", "Спасибо вам большоечеловеческое за помощь простым и обездоленным людям", – поддержали инициативуподписчики Кадырова. Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 8 2016 в 7:23 PSTНапомним, что минувшим летом РОФ имени Ахмата Кадырова ужевыступал с подобным актом благотворительности. Тогда Фонд отправил в провинцииСирии 120 тонн гуманитарного груза.

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