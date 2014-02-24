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Мама Кадырова собрала 80 тонн продуктов
24 декабря 2016, суббота, 17:44 – ИА СОЧИ-24
Об отправлении груза Рамзан Кадыров сообщил в своем Instagram. "РОФ имени Героя
России Ахмат-Хаджи Кадырова в течение длительного времени оказывает
гуманитарную помощь жителям различных городов Сирии и беженцам, находящимся в
соседних странах. По решению Президента РОФ имени Героя России АХМАТ-Хаджи
Кадырова, моей дорогой МАМЫ Аймани Несиевны в Сирию отправился новый конвой с
крупной партией продуктов питания. Колонна везёт 80 тонн масла, муки, сахара, риса
и других товаров", – написал глава Чечни. Он также отметил, что в
Республике воспринимают конфликт в Сирии "с болью и глубоким состраданием".
Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 21 2016 в 3:44 PST
"Нет ничего ценнее и благороднее чем оказание помощи
нуждающимся. Спасибо всем кто каким то либо способом связан с это
деятельностью", "Дай Бог долгих, светлых и
радостных дней Президенту Фонда Кадырова Аймани Несиевне", "Вы наверное
единственный кто свои деньги тратит на святое", "Спасибо вам большое
человеческое за помощь простым и обездоленным людям", – поддержали инициативу
подписчики Кадырова. Фото опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 8 2016 в 7:23 PST
Напомним, что минувшим летом РОФ имени Ахмата Кадырова уже
выступал с подобным актом благотворительности. Тогда Фонд отправил в провинции
Сирии 120 тонн гуманитарного груза.
Источник:
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