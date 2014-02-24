Мама запрещала Лаврову танцевать с мальчиками

4 апреля 2017, вторник, 15:13 – СОЧИ-24



Мама запрещала Лаврову танцевать с мальчиками

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на шутку госсекретаря США Рекса Тиллерсона в свой адрес. Американский политик заявил, что с Лавровым "нельзя танцевать танго".Российский дипломат остроумно парировал на высказывание Тиллерсона. Онотметил, что слышал отаком "разговоре" госсекретаря США в рамках встречи глав МИД стран НАТО."Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать", —цитирует Лаврова RT. "Если это так, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он еще не совсеми может танцевать, ну, мы готовы помочь. Человек он очень опытный, уверен,что научится быстро", — добавил министр иностранных дел России. Крометого, Лавров заявил, что в Москве по-прежнему ожидают визита Тиллерсона вРоссию.ГоссекретарьСША 2 апреля проводилвстречу с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Говоряоб отношениях России и США, один из дипломатов отметил, что "длятанго нужны двое". В ответ на это Тиллерсон позволил себе шутку в адрес главы российского МИДа.Политик заявил,что танец с Лавровым у него не получится, потому что российскомуминистру "не позволено танцевать". Эти слова вызвали аплодисментысобравшихся.Вместе с тем входе своего официального выступления в Брюсселе глава Госдепа выразилнепоколебимую поддержку НАТО. "Приверженность Соединенных Штатов НАТОтверда, и этот альянс остается основой трансатлантической безопасности. СШАсерьезно настроены на то, чтобы у НАТО был потенциал для поддержания нашейколлективной безопасности", – цитирует Тиллерсона "Ино ТВ".

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