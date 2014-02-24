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Мама запрещала Лаврову танцевать с мальчиками
4 апреля 2017, вторник, 15:13 – СОЧИ-24
Российский дипломат остроумно парировал на высказывание Тиллерсона. Он
отметил, что слышал о
таком "разговоре" госсекретаря США в рамках встречи глав МИД стран НАТО.
"Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать", —
цитирует Лаврова RT. "Если это так, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он еще не со
всеми может танцевать, ну, мы готовы помочь. Человек он очень опытный, уверен,
что научится быстро", — добавил министр иностранных дел России. Кроме
того, Лавров заявил, что в Москве по-прежнему ожидают визита Тиллерсона в
Россию.
Госсекретарь
США 2 апреля проводил
встречу с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Говоря
об отношениях России и США, один из дипломатов отметил, что "для
танго нужны двое". В ответ на это Тиллерсон позволил себе шутку в адрес главы российского МИДа.
Политик заявил,
что танец с Лавровым у него не получится, потому что российскому
министру "не позволено танцевать". Эти слова вызвали аплодисменты
собравшихся.
Вместе с тем в
ходе своего официального выступления в Брюсселе глава Госдепа выразил
непоколебимую поддержку НАТО. "Приверженность Соединенных Штатов НАТО
тверда, и этот альянс остается основой трансатлантической безопасности. США
серьезно настроены на то, чтобы у НАТО был потенциал для поддержания нашей
коллективной безопасности", – цитирует Тиллерсона "Ино ТВ".
Источник:
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