Мара Багдасарян обжаловала арест

Гонщица Мара Багдасарян, которая попала за решетку на 15 суток после уклонения от обязательных работ, обжаловала арест. Ходатайство подали защитники нарушительницы, передает "Газета.ru".Рассмотрение апелляции состоится 17 января в 14:00, уточняет РИА Новости. Ранее адвокат Багдасарян сообщал, что его подзащитную подставили.
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Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»