Мария Захарова сделала удивительное признание

10 февраля 2017, пятница, 14:30 – ИА СОЧИ-24



Мария Захарова сделала удивительное признание

Официальный представитель МИДа Мария Захарова развенчала мифы о заграничных вояжах российских дипломатов. Также она рассказала о своих командировках.По словам Марии Захаровой, общегражданский загранпаспорт у нее появился сравнительно недавно. "Вы будете смеяться, но у меня нет "шенгена", – добавила представитель внешнеполитического ведомства. В зарубежных командировках она пользуется только дипломатическим паспортом. В остальное время этот документ хранится в отделе кадров МИДа, передает ТАСС.В эфире "Нашего радио" Захарова призналась, что не слышала о российских дипломатах, которые привозят из-за границы санкционные товары. "Это реально какие-то мифы. Я говорю о себе и тех коллегах, с которыми я летаю. Честно говоря, это даже несолидно как-то", – отметила она."У нас в последние пять-семь лет абсолютно четкая, строгая установка. Я вас могу уверить, что никто по дипломатическим паспортам никуда за границу за сырами и другой "запрещенкой" не выезжает", – добавила Захарова.Напомним, что недавно интернет-пользователи обсуждали ее фото, опубликованное в Facebook. Селфи было сделано во время занятий в спортзале: дипломат стоит вполоборота, развернувшись на беговой дорожке к зеркалу.Как писали Dni.Ru, подтянутая и стройная фигура официального представителя российского МИДа произвела настоящий фурор. Подписчики аккаунта Захаровой отметили, что она находится в прекрасной форме вопреки колоссальным перегрузкам на работе.

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