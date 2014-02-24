Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

3 февраля 2017, пятница, 10:43 – ИА СОЧИ-24



Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

В преддверии весны прекрасная половина человечества с удвоенной энергией готовится к теплому сезону в спортивных залах и салонах красоты. Впрочем, многим занятия нужны лишь для поддержания физической формы."Напоминаю: скоро весна", – подписала Мария Захарова фотографию на своей странице в Facebook. Селфи было сделано во время занятий в спортзале: дипломат стоит вполоборота, развернувшись на беговой дорожке к зеркалу. Ее подтянутая и стройная фигура произвела настоящий фурор. Интернет-пользователи отметили, что официальный представитель МИД России находится в прекрасной форме вопреки колоссальным перегрузкам на работе. "Спорт освежает не только тело, но и разум. Спортом занимаются люди дисциплинированные. Мария, так держать!", "Я тоже в спортзале готовлюсь к весне, но мне до Вас далеко!", "Посмотрите, какая фигура. Машенька, завидую", – прокомментировали кадр подписчики.Некоторые напомнили Захаровой, чтона востоке Украины идут бои, пока она фотографируется на тренажерах. "Вы, Мария, как представитель МИДа лучше бы обратили внимание на то, что прямо сейчас, в данный момент, ваши украинские партнеры бьют по Донецку изо всех имеющихся средств и сил по нашим братьям и сестрам, то есть по мирным жителям, женщинам, детям, старикам. Пока Вы тут фоточки выкладываете из спортзала", – упрекнул ее один из пользователей."Я работаю. Чтобы работать в этом режиме, нужны силы. Чтобы были силы, нужно заниматься. Я это делаю. И стараюсь мотивировать других", – отреагировала дипломат.Такой ответ нашел отклик в сердцах ее поклонников: "Быть в форметоже подвиг при такой высокой должности. Видели мы этих директоров нажравших", "Трудно сидеть на двух стульях –и красивой молодой женщины-матери, и высокопоставленного чиновника".Добавим, что официальный представитель МИДа не первый раз демонстрирует прекрасную фигуру на публике. На приеме для журналистов в Сочи во время международного саммита Россия – АСЕАН Захарова станцевала перед гостями калинку. Как писали Dni.Ru, сделать это ей не помешали даже туфли на 15-сантиметровой шпильке.

СОЧИ 24