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Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

3 февраля 2017, пятница, 10:43 – ИА СОЧИ-24

Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой
В преддверии весны прекрасная половина человечества с удвоенной энергией готовится к теплому сезону в спортивных залах и салонах красоты. Впрочем, многим занятия нужны лишь для поддержания физической формы.
"Напоминаю: скоро весна", – подписала Мария Захарова фотографию на своей странице в Facebook. Селфи было сделано во время занятий в спортзале: дипломат стоит вполоборота, развернувшись на беговой дорожке к зеркалу. Ее подтянутая и стройная фигура произвела настоящий фурор. Интернет-пользователи отметили, что официальный представитель МИД России находится в прекрасной форме вопреки колоссальным перегрузкам на работе. "Спорт освежает не только тело, но и разум. Спортом занимаются люди дисциплинированные. Мария, так держать!", "Я тоже в спортзале готовлюсь к весне, но мне до Вас далеко!", "Посмотрите, какая фигура. Машенька, завидую", – прокомментировали кадр подписчики.
Некоторые напомнили Захаровой, что
на востоке Украины идут бои, пока она фотографируется на тренажерах. "Вы, Мария, как представитель МИДа лучше бы обратили внимание на то, что прямо сейчас, в данный момент, ваши украинские партнеры бьют по Донецку изо всех имеющихся средств и сил по нашим братьям и сестрам, то есть по мирным жителям, женщинам, детям, старикам. Пока Вы тут фоточки выкладываете из спортзала", – упрекнул ее один из пользователей."Я работаю. Чтобы работать в этом режиме, нужны силы. Чтобы были силы, нужно заниматься. Я это делаю. И стараюсь мотивировать других", – отреагировала дипломат.Такой ответ нашел отклик в сердцах ее поклонников: "Быть в форме

тоже подвиг при такой высокой должности. Видели мы этих директоров нажравших", "Трудно сидеть на двух стульях –
и красивой молодой женщины-матери, и высокопоставленного чиновника".Добавим, что официальный представитель МИДа не первый раз демонстрирует прекрасную фигуру на публике. На приеме для журналистов в Сочи во время международного саммита Россия – АСЕАН Захарова станцевала перед гостями калинку. Как писали Dni.Ru, сделать это ей не помешали даже туфли на 15-сантиметровой шпильке.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На Москву идет сильная погодная аномалия

О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»

вчера, 16:13
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

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Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

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