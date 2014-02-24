Март в России будет аномальным

1 марта 2017, среда, 17:29 – ИА СОЧИ-24



Март в России будет аномальным

Синоптики заявили о том, что первый весенний месяц в европейской части России станет аномальным. Март будет одним из самых теплых за последние десять лет.Центральной России и на северо-западе страны из-за резкого потепления началось быстрое таяние снега. Первый день весны уже стал теплее нормы. По словам метеорологов, долгожданное потепление придетв нашу страну из Белоруссии и Украины. "В частности, в начале мартапотеплеет в Ленинградской, Псковской, Белгородской, Брянской областях, западе -юго-западе Смоленской области, на юге центрального Черноземья", – цитирует начальникаситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина ТАСС.Согласно предварительному прогнозу, в целом на европейской части России температурав марте будет на 1,5-2 градуса выше среднемесячной нормы. Кроме того, обильныхосадков московскому региону до 8 марта ждать не стоит.По прогнозам, до Международного женского дня снег будет продолжать активнотаять. "Снежный покров в Подмосковье к 10 марта будет не выше 12 см, чтосоответствует концу марта – началу апреля", – сообщил Варакин.Он добавил, что будет тепло в Крыму, Краснодарском крае, на Черноморскомпобережье Кавказа, Кубани. "Здесь в первую декаду температурный фон будетблизок к норме. В дневные часы воздух будет прогреваться до 10-12 градусовтепла", – сказал Варакин.Исключением станет Якутия, Магаданская область, Чукотский автономный округи Красноярский край, где температура в первую декаду месяца будетниже нормы на несколько градусов. На Урале и в Западной Сибири ожидаются умеренные морозы, там будет продолжатьидти снег.По словам Варакина, не стоит ждать обильного таяния снега в начале марта ина Северном Кавказе, где этой зимой выпало достаточно много снега. Активно таятьснег там начнет не раньше апреля. Согласно прогнозам, активизация циклонов вначале марта сохранится на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Курилах и насеверо-северо-востоке Хабаровского края. Говоря о прошедшей зиме, Варакинотметил, что на европейской части России она была чуть холоднее нормы.

СОЧИ 24