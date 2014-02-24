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Март в России будет аномальным
1 марта 2017, среда, 17:29 – ИА СОЧИ-24
В
Центральной России и на северо-западе страны из-за резкого потепления началось быстрое таяние снега. Первый день весны уже стал теплее нормы. По словам метеорологов, долгожданное потепление придет
в нашу страну из Белоруссии и Украины. "В частности, в начале марта
потеплеет в Ленинградской, Псковской, Белгородской, Брянской областях, западе -
юго-западе Смоленской области, на юге центрального Черноземья", – цитирует начальника
ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина ТАСС.
Согласно предварительному прогнозу, в целом на европейской части России температура
в марте будет на 1,5-2 градуса выше среднемесячной нормы. Кроме того, обильных
осадков московскому региону до 8 марта ждать не стоит.
По прогнозам, до Международного женского дня снег будет продолжать активно
таять. "Снежный покров в Подмосковье к 10 марта будет не выше 12 см, что
соответствует концу марта – началу апреля", – сообщил Варакин.Он добавил, что будет тепло в Крыму, Краснодарском крае, на Черноморском
побережье Кавказа, Кубани. "Здесь в первую декаду температурный фон будет
близок к норме. В дневные часы воздух будет прогреваться до 10-12 градусов
тепла", – сказал Варакин.
Исключением станет Якутия, Магаданская область, Чукотский автономный округ
и Красноярский край, где температура в первую декаду месяца будет
ниже нормы на несколько градусов. На Урале и в Западной Сибири ожидаются умеренные морозы, там будет продолжать
идти снег.
По словам Варакина, не стоит ждать обильного таяния снега в начале марта и
на Северном Кавказе, где этой зимой выпало достаточно много снега. Активно таять
снег там начнет не раньше апреля. Согласно прогнозам, активизация циклонов в
начале марта сохранится на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Курилах и на
северо-северо-востоке Хабаровского края. Говоря о прошедшей зиме, Варакин
отметил, что на европейской части России она была чуть холоднее нормы.
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