Мару Багдасарян хотят выселить из Москвы

11 января 2017, среда, 11:45 – ИА СОЧИ-24



Мару Багдасарян хотят выселить из Москвы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандал с гонщицей Марой Багдасарян, ставшей "популярнее сказки про "Красную Шапочку". По его словам, девушку необходимо выслать из столицы."Нам показывают Мару Багдасарян. Она уже более популярная, чем сказка про "Красную Шапочку". Мара, бедная Мара", – цитирует политика Life.ru. При этом он усомнился в истинности диагноза гонщицы."Кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять принудительные работы – она, оказывается, больная. Я понимаю, в 80 лет больная. От чего она больная? От переедания, наверное", – заявил Жириновский.Депутат предложил добавить в Уголовный кодекс России такую меру наказания, как ссылка. По его словам, фракция предложит соответствующие поправки в законодательство."Надо вводить новый вид наказания – ссылка, как было при царе. Вот выслать ее из Москвы лет на пять. Это будет для нее самое страшное наказание. Там ей ни мама, ни папа не помогут", – заключил политик. Не исключено, что поведение Мары негативно скажется на деятельности ее отца. Бизнесмен Эльмар Багдасарян вскоре может войти в судебную коллегию присяжных. Он значится в списке кандидатов в присяжные заседатели Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного военного суда.Однако путь предпринимателя к правосудию может преградить конфликт его дочери со стражами порядка. "Адвокаты гаишника или полицейского наверняка попросят отвод для Багдасаряна, потому что после всех этих историй с его дочерью у него может сложиться негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, он не сможет быть объективным", – заявил юрист Юрий Гервис. Эльмар Багдасарян занимается предпринимательством в сфере оптовой торговли мясом и мясопродуктами, является владельцем ООО "Нучар". Родители Мары в разводе. Бизнесмен отказался оплачивать адвоката для дочери и согласился помочь ей погасить только 15% штрафов за нарушения ПДД.Между тем стала известна личность друга Мары Багдасарян, представившегося двоюродным братом гонщицы во время ее повторного задержания. Напомним, что вместе с ним девушка пыталась скрыться на внедорожнике от стражей порядка. Другом стритрейсерши оказался 23-летний Мурад Балакеримов – сын фактического владельца всей торговой зоны в ТиНАО между Хованским кладбищем и деревней Дудкино. В бизнес Лазара Балакеримова входят кафе, закусочные, магазины и так далее. Его семье принадлежат около 100 земельных участков, а также недвижимость на общую сумму около пяти миллиардов рублей.Как и Мара Багдасарян, Мурад Балакеримов любит красивую жизнь. Он уже попадал в поле зрения СМИ. Журналисты обратили внимание на фотографию представителя золотой молодежи в соцсетях: сын бизнесмена держит пистолет, а рядом лежат пачки денег.Балакеримов увлекается гонками на дорогих автомобилях. Его неоднократно видели в машине вместе с Багдасарян.

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