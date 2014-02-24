ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Машина сбила трех человек на севере Москвы

13 января 2017, пятница, 19:29 – ИА СОЧИ-24

Машина сбила трех человек на севере Москвы
Машина сбила трех человек на севере Москвы

Вечером 13 января на Хорошевском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил трех человек, передает Life.ru. Помощь пострадавшим оказывают сотрудники скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:01
Семью Елизаветы II посетила смерть

В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома...»

сегодня, 20:30
Россиянина порезали в Аргентине

В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса...»

сегодня, 20:14
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке

В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»

сегодня, 20:00
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне

После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»

сегодня, 19:59
Террористы применили химическое оружие в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин...»

сегодня, 19:46
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж

Еще 9 января стало известно о таинственном исчезновении в Нижнем Тагиле 28-летней матери двух детей Дарьи Зембицкой..»

сегодня, 19:29
Машина сбила трех человек на севере Москвы

Вечером 13 января на Хорошевском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил трех человек, передает Life.ru..»

сегодня, 19:16
Сеть взорвал убийственный флешмоб

В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Люди фотографируют себя якобы мертвыми в разных позах...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:01
Семью Елизаветы II посетила смерть

В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома...»

сегодня, 20:30
Россиянина порезали в Аргентине

В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса...»

сегодня, 20:14
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке

В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»

сегодня, 20:00
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне

После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»

сегодня, 19:59
Террористы применили химическое оружие в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин...»

сегодня, 19:46
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж

Еще 9 января стало известно о таинственном исчезновении в Нижнем Тагиле 28-летней матери двух детей Дарьи Зембицкой..»

сегодня, 19:29
Машина сбила трех человек на севере Москвы

Вечером 13 января на Хорошевском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил трех человек, передает Life.ru..»

сегодня, 19:16
Сеть взорвал убийственный флешмоб

В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Люди фотографируют себя якобы мертвыми в разных позах...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.