Машина сбила трех человек на севере Москвы
13 января 2017, пятница, 19:29 – ИА СОЧИ-24
Машина сбила трех человек на севере Москвы
Вечером 13 января на Хорошевском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил трех человек, передает Life.ru. Помощь пострадавшим оказывают сотрудники скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
СОЧИ 24
Источник: Дни.ру
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В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома...»
сегодня, 20:14 Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке
В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»
сегодня, 20:00 Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне
После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»
сегодня, 19:59 Террористы применили химическое оружие в Сирии
Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин...»
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