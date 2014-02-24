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Машинист поезда рассказал о первых минутах после взрыва
4 апреля 2017, вторник, 12:30 – СОЧИ-24
"Принял решение о выводе состава на станцию. В течение
минуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находится
линейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открыли
двери", – заявил Каверин.
По его словам, паники на платформе не было. "В тот момент о
страхе думать было некогда, надо было работать, – отметил машинист, добавив, что
пассажиры вели себя спокойно. "Люди даже не выходили из первого вагона, стояли
и хором рассказывали, что слышали хлопок", – цитирует его РИА ФАН.
Однако пассажиры все же внесли некоторую сумятицу. "Из
первого вагона сказали, что хлопок произошел в их вагоне. При дальнейшем
осмотре стало понятно, что произошел взрыв", – пояснил машинист.
Александру Каверину 50 лет, 14 лет он работает в
метро. Начинал с технической школы, а сейчас является машинистом первого
класса, старшим машинистом. Мужчину хотят представить к награде за слаженную
работу после взрыва, передает Life.ru.
В свою очередь начальник ГУП "Петербургский
метрополитен" Владимир Гарюгин подтвердил, что готовится приказ о
награждении машиниста. "Человек, опираясь на инструкцию, не растерялся и принял
единственное правильное решение", – отметил он.
По словам главы метрополитена, также к наградам будут
представлены работники службы контроля "Площади Восстания"
и дежурная по станции "Технологический институт". "Вчерашний случай
был не один. За полчаса закрыли станцию метро "Площадь Восстания".
Благодаря бдительности работника службы контроля мы вовремя оградили место с
бесхозным объектом. В результате был предотвращен террористический акт", -
сообщил Гарюгин.
Отметил он и действия пассажиров. "Я видел, как и работники
метро, и пассажиры оказывали друг другу помощь. Не было истерик. Были стоны, но
истерик не было", – заявил глава метро.
Как писали Dni.Ru, взрыв в петербургском метро прогремел 3
апреля. Бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический
институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет
квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла жизни 14 человек.
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