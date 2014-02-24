Машинист поезда рассказал о первых минутах после взрыва

4 апреля 2017, вторник, 12:30 – СОЧИ-24



Машинист поезда рассказал о первых минутах после взрыва

Машинист Александр Каверин, управлявший поездом, в котором произошел взрыв, рассказал о первых минутах после трагедии. В момент теракта он действовал согласно инструкции."Принял решение о выводе состава на станцию. В течениеминуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находитсялинейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открылидвери", – заявил Каверин.По его словам, паники на платформе не было. "В тот момент острахе думать было некогда, надо было работать, – отметил машинист, добавив, чтопассажиры вели себя спокойно. "Люди даже не выходили из первого вагона, стоялии хором рассказывали, что слышали хлопок", – цитирует его РИА ФАН.Однако пассажиры все же внесли некоторую сумятицу. "Изпервого вагона сказали, что хлопок произошел в их вагоне. При дальнейшемосмотре стало понятно, что произошел взрыв", – пояснил машинист.Александру Каверину 50 лет, 14 лет он работает вметро. Начинал с технической школы, а сейчас является машинистом первогокласса, старшим машинистом. Мужчину хотят представить к награде за слаженнуюработу после взрыва, передает Life.ru.В свою очередь начальник ГУП "Петербургскийметрополитен" Владимир Гарюгин подтвердил, что готовится приказ онаграждении машиниста. "Человек, опираясь на инструкцию, не растерялся и принялединственное правильное решение", – отметил он.По словам главы метрополитена, также к наградам будутпредставлены работники службы контроля "Площади Восстания"и дежурная по станции "Технологический институт". "Вчерашний случайбыл не один. За полчаса закрыли станцию метро "Площадь Восстания".Благодаря бдительности работника службы контроля мы вовремя оградили место сбесхозным объектом. В результате был предотвращен террористический акт", -сообщил Гарюгин.Отметил он и действия пассажиров. "Я видел, как и работникиметро, и пассажиры оказывали друг другу помощь. Не было истерик. Были стоны, ноистерик не было", – заявил глава метро.Как писали Dni.Ru, взрыв в петербургском метро прогремел 3апреля. Бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологическийинститут" и "Сенная площадь". Следственный комитетквалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла жизни 14 человек.

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