Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила

Приемная мать изъятых в Москве 12 детей рассказала правду об их страшном диагнозе. По ее словам, действия органов опеки никак с ним не связаны. Москвичка Светлана И., из семьи которой изъяли 12 детей, рассказала об их самочувствии. Женщина заявила, что ВИЧ-положительны только двое: четырехлетняя дочка и шестилетний сын."Детки такие с рождения", – отметила она. Светлана добавила, что знала о страшном диагнозе детей, но все равно забрала их в семью из детского дома в Ленинградской области. По словам женщины, действия органов опеки не связаны с заболеванием детей. Она уточнила, что воспитывает сразу 16 приемышей.При этом в Департаменте социальной защиты города Москвы сообщили, что детей избивали. "Действительно, мы подтверждаем факт изъятия детей, они в безопасности", – цитирует Life.ru пресс-секретарь ведомства.Согласно последней информации, дети были доставлены в одну из столичных больниц. С ними работают врачи и представители органов опеки. По предварительным данным, трое детей сбежали из под надзора чиновников.О том, что из приемной семьи были изъяты 12 детей, стало известно днем 13 января. Дело было взято на контроль Департаментом соцзащиты, аппаратом столичного омбудсмена и уполномоченным при президенте России по правам ребенка. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", – заявил уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»
Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»