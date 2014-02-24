Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила

13 января 2017, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24



Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила

Приемная мать изъятых в Москве 12 детей рассказала правду об их страшном диагнозе. По ее словам, действия органов опеки никак с ним не связаны.Москвичка Светлана И., из семьи которой изъяли 12 детей, рассказала об их самочувствии. Женщина заявила, что ВИЧ-положительны только двое: четырехлетняя дочка и шестилетний сын."Детки такие с рождения", – отметила она. Светлана добавила, что знала о страшном диагнозе детей, но все равно забрала их в семью из детского дома в Ленинградской области. По словам женщины, действия органов опеки не связаны с заболеванием детей. Она уточнила, что воспитывает сразу 16 приемышей.При этом в Департаменте социальной защиты города Москвы сообщили, что детей избивали. "Действительно, мы подтверждаем факт изъятия детей, они в безопасности", – цитирует Life.ru пресс-секретарь ведомства.Согласно последней информации, дети были доставлены в одну из столичных больниц. С ними работают врачи и представители органов опеки. По предварительным данным, трое детей сбежали из под надзора чиновников.О том, что из приемной семьи были изъяты 12 детей, стало известно днем 13 января. Дело было взято на контроль Департаментом соцзащиты, аппаратом столичного омбудсмена и уполномоченным при президенте России по правам ребенка. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", – заявил уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович.

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