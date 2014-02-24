ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила

13 января 2017, пятница, 13:44 – ИА СОЧИ-24

Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила
Мать изъятых детей с ВИЧ: Не я их заразила
Приемная мать изъятых в Москве 12 детей рассказала правду об их страшном диагнозе. По ее словам, действия органов опеки никак с ним не связаны.
Москвичка Светлана И., из семьи которой изъяли 12 детей, рассказала об их самочувствии. Женщина заявила, что ВИЧ-положительны только двое: четырехлетняя дочка и шестилетний сын."Детки такие с рождения", – отметила она. Светлана добавила, что знала о страшном диагнозе детей, но все равно забрала их в семью из детского дома в Ленинградской области. По словам женщины, действия органов опеки не связаны с заболеванием детей. Она уточнила, что воспитывает сразу 16 приемышей.При этом в Департаменте социальной защиты города Москвы сообщили, что детей избивали. "Действительно, мы подтверждаем факт изъятия детей, они в безопасности", – цитирует Life.ru пресс-секретарь ведомства.Согласно последней информации, дети были доставлены в одну из столичных больниц. С ними работают врачи и представители органов опеки. По предварительным данным, трое детей сбежали из под надзора чиновников.О том, что из приемной семьи были изъяты 12 детей, стало известно днем 13 января. Дело было взято на контроль Департаментом соцзащиты, аппаратом столичного омбудсмена и уполномоченным при президенте России по правам ребенка. "Все мы разбираемся с этой историей очень подробно. Заранее никаких выводов делать не буду", – заявил уполномоченный по правам ребенка по Москве Евгений Бунимович.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:16
Госдума осталась без прогульщиков

Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили...»

сегодня, 16:45
Володин призвал депутатов болеть дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»

сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»

сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:16
Госдума осталась без прогульщиков

Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили...»

сегодня, 16:45
Володин призвал депутатов болеть дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»

сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»

сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.