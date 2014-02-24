ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Мать о тяжелом состоянии Дианы Шурыгиной

20 марта 2017, понедельник, 11:44 – ИА СОЧИ-24

Мать о тяжелом состоянии Дианы Шурыгиной
Мать о тяжелом состоянии Дианы Шурыгиной
Вот уже больше месяца не утихает скандал вокруг 17-летней Дианы Шурыгиной, заявившей, что ее изнасиловал знакомый на вечеринке. Мать девушки откровенно рассказала, в какой сложной ситуации оказалась их семья, и сообщила, как подросток зарабатывает на жизнь.
Наталья Шурыгина заявила, что Диана вовсе не купается в деньгах, как говорят. Впрочем, опровергла она и то, что дочь ищет персонального менеджера. "Диане поступают коммерческие предложения, но всерьез мы пока ни одно из них не рассматриваем. Это участие в рекламе. Еще Диану ждет роль в фильме режиссера Егора Шилова. Были даже звонки от каких-то телеканалов, дочери предлагали стать телеведущей", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда".При этом Наталья подчеркнула, что сейчас ее дочери не до этих предложений. "Она находится в тяжелейшем психо-эмоциональном состоянии. Ей нужно прийти в себя. Поймите правильно", – отметила женщина. По ее словам, неожиданная "популярность" нарушила покой семьи. "Мы оказались вне любимого города, в гостиничном номере. Да еще и под прицелом соцсетей и журналистов", – посетовала она.Наталья считает, что самое главное сейчас – обеспечить дочерям возможность получить образование. Диана хочет учиться на журналиста, однако прежде чем поступать, ей необходимо привести свое эмоциональное состояние в норму. "Все, что сейчас нужно Диане, – это спокойная семейная обстановка", – добавила она.Женщина рассказала, что вести блог Диане помогает знакомый, не требуя денег. "Сейчас ей важно не замкнуться на своей депрессии, а общаться с людьми, хотя бы и через видеообращения", – сказала Наталья. Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на девушку. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования Диана ведет себя слишком раскованно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:31
Пьяный воришка застрял в витрине ограбленного магазина

Национальная жандармерия Франции опубликовала в социальной сети Twitter необычную фотографию..»

сегодня, 16:30
Названы самые богатые россияне

Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году...»

сегодня, 16:14
Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя

В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

сегодня, 15:46
Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»

сегодня, 15:43
В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

сегодня, 15:15
Гигантский петух шокировал Сеть

Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

сегодня, 14:44
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

сегодня, 14:30
Клиент устроил резню в офисе на востоке Москвы

Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец"..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 16:31
Пьяный воришка застрял в витрине ограбленного магазина

Национальная жандармерия Франции опубликовала в социальной сети Twitter необычную фотографию..»

сегодня, 16:30
Названы самые богатые россияне

Forbes 20 марта обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В 31-й по счету список вошли 96 представителей России – это на 12 человек больше, чем в 2016 году...»

сегодня, 16:14
Охранники супермаркета в центре Москвы избили покупателя

В столичном супермаркете, расположенном в Новодевичьем проезде, произошел конфликт между охранниками и покупателем..»

сегодня, 15:46
Перед конфузом с Трампом Меркель читала Playboy

Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»

сегодня, 15:43
В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан..»

сегодня, 15:15
Гигантский петух шокировал Сеть

Один из пользователей Сети опубликовал в Twitter видео с петухом необычайно большого размера. За короткое время шокирующий ролик собрал почти 40 тысяч лайков и более 29 тысяч ретвитов...»

сегодня, 14:44
Грузчик-ловкач воровал телефоны в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»

сегодня, 14:30
Клиент устроил резню в офисе на востоке Москвы

Мужчина с ножом набросился на двух руководителей фирмы "Дилижанс Ритейл Групп Джи" в офисе компании на Вешняковской улице на востоке столицы, передает "Московский Комсомолец"..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.