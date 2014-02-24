Мать с ребенком найдены убитыми под Москвой

Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области. В тот же день тела ребенка и его 46-летней матери с признаками насильственной смерти были обнаружены в их квартире. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего".
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»
Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше...»
Парфюмерно-косметический рынок России столкнулся с неожиданными трудностями. Продажи бытовой химии и парфюмерии могут остановиться из-за введенного после трагедии в Иркутске запрета на торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта свыше 25%...»
Представители одного из дошкольных учреждений подмосковного Королева обратились в правоохранительные органы с сообщением, что их пятилетний воспитанник на протяжении недели не посещает детский сад, говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области..»
Совет депутатов московского района Рязанский обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой не менять планы по строительству Северо-Восточной хорды. Новая магистраль должна соединить перегруженное шоссе Энтузиастов и МКАД...»