В Малайзии женщина пнула трехлетнюю дочку, чтобы спасти ее от серьезной травмы. Если бы не молниеносная реакция матери, малышку могло зажать дверями лифта. Инцидент был записан камерой видеонаблюдения, установленной в жилом доме, сообщает Daily Mail. Девочка подошла к открытому лифту и встала на пороге. В эту минуту подбежала ее мать и ударом ноги отбросила ребенка в сторону. Как пояснил охранник, в лифте нет сенсоров. Малышка могла оказаться зажатой дверьми и получить серьезные повреждения.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»