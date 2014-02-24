Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку

21 января 2017, суббота, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов."Вот у нас молодая семья взяла ипотеку, но в семье рождается второй-третий ребенок. Что мы можем? Если один из родителей уходит в отпуск по уходу за ребенком, мы можем не единовременно материнский капитал рассмотреть, погасить, а пропорционально платежам на тот объем который есть", – цитирует ТАСС замглавы Минстроя Никиту Стасишина."То есть на три года, пока один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, мы можем по сути обнулить ежемесячный ипотечный платеж, пока человек обратно не выйдет на работу", – объяснил он свою идею. Система должна быть прозрачной для всех участников – как для банков, так и для органов контроля маткапитала.Министр труда и социальной защиты Максим Топилин увидел в этом предложении рациональное зерно. "Все-таки в это время семья живет на зарплату одного родителя, кредит получить сложно и если она есть, его обслуживать сложнее. И если эта мера будет востребована, почему бы не предоставить такую возможность", – заметил он.Впрочем, он заметил, что возможность оплатить ипотеку из средств материнского капитала существовала и раньше, Минстрой просто предложил немного скорректировать схему ее реализации. "Но хорошо, что Минстрой что– то начал предлагать. Я очень благодарен коллегам", – подчеркнул Топилин. Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Правом на его получение обладают семьи при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Также условием получения маткапитала является отсутствие дополнительных мер поддержки той или иной семьи со стороны государства. На данный момент размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.

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