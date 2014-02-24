Матвиенко попросили убрать мертвеца из Мавзолея

13 марта 2017, понедельник, 14:28 – ИА СОЧИ-24



Матвиенко попросили убрать мертвеца из Мавзолея

Мавзолей Ленина на Красной площади следует демонтировать. В год 100-летия революции пора поставить точку в спорах о захоронении, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Запрос направлен на имя спикера Совета Федерации.Рассмотреть вопрос демонтажа погребального сооруженияВладимира Ленина – такая просьба содержится в послании Валентине Матвиенко,составленном депутатом фракции ЛДПР. По мнению Сухарева, это станет еще однимшагом к примирению "красных и белых"."Большевистский переворот, по сути, был преступлениемпротив государства. Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы,мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставитьточку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистскихвождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучилаЦерковь", – цитирует Сухарева RT.Днем ранее с призывом убрать тело Ленина из центра Москвы выступила Русская православная церковь за рубежом. Архиерейский синод РПЦЗ отметилв своем заявлении, что "одним из символов примирения русского народа сГосподом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останковглавного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных емупамятников". В РПЦЗ считают, что таким же образом следует поступить и сназванием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их историческихнаименований. Текст заявления был оглашен во всех приходах. В синодальном отделе Московского патриархата повзаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявление РПЦЗ комментировать нестали. Там отметили, что это послание адресовано во внешний мир, а не внутрьЦеркви.Ранее глава синодального отдела отмечал, что вопросотносительно дальнейшей судьбы Мавзолея Ленина не является"сверхпринципиальным моментом" для РПЦ. По словам Владимира Легойды, проблема "разрешитсясо временем естественным и спокойным образом" – просто надо чуть-чутьподождать.

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