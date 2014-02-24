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Матвиенко попросили убрать мертвеца из Мавзолея
13 марта 2017, понедельник, 14:28 – ИА СОЧИ-24
Рассмотреть вопрос демонтажа погребального сооружения
Владимира Ленина – такая просьба содержится в послании Валентине Матвиенко,
составленном депутатом фракции ЛДПР. По мнению Сухарева, это станет еще одним
шагом к примирению "красных и белых"."Большевистский переворот, по сути, был преступлением
против государства. Теперь мы живем в совершенно иной стране, но символы,
мертвецы продолжают находиться в центре столицы. Нужно раз и навсегда поставить
точку в данном деле и примирить красных и белых, похоронив большевистских
вождей по православному обряду. Тем более свою позицию по этому поводу озвучила
Церковь", – цитирует Сухарева RT.Днем ранее с призывом убрать тело Ленина из центра Москвы выступила Русская православная церковь за рубежом. Архиерейский синод РПЦЗ отметил
в своем заявлении, что "одним из символов примирения русского народа с
Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков
главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему
памятников". В РПЦЗ считают, что таким же образом следует поступить и с
названием городов, областей, улиц, которые по сей день лишены их исторических
наименований. Текст заявления был оглашен во всех приходах. В синодальном отделе Московского патриархата по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ заявление РПЦЗ комментировать не
стали. Там отметили, что это послание адресовано во внешний мир, а не внутрь
Церкви.Ранее глава синодального отдела отмечал, что вопрос
относительно дальнейшей судьбы Мавзолея Ленина не является
"сверхпринципиальным моментом" для РПЦ. По словам Владимира Легойды, проблема "разрешится
со временем естественным и спокойным образом" – просто надо чуть-чуть
подождать.
Источник:
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