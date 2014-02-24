"Мажора с автоматом" арестовали на два месяца

Тверской суд Москвы вынес решение по делу Омара Омарова – "мажора с автоматом", который открыл огонь из оружия в центре столицы. Предполагаемый злоумышленник был арестован на два месяца, сообщает Life.ru. Правоохранители заинтересовались Омаровым и его другом после публикации в социальной сети необычного видео. На размещенных на YouTube кадрах видно, как мужчина стреляет в воздух из автомата в центре Москвы. За совершенное правонарушение Омарову грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет.
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Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»