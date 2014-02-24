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"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец
6 января 2017, пятница, 17:30 – ИА СОЧИ-24
"В ходе
проверки видеоролика размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина
производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое
оружие, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен
и задержан молодой человек, который производил выстрелы", -
цитирует Волк РИА Новости. Она отметила, что задержанным оказался 28-летний уроженец
Махачкалы. В Москву он приехал с целью трудоустройства, проживая в одном
из столичных хостелов. Интересно, что в опубликованном ролике утверждалось, что стрельба велась в центре Москвы. Но, как сообщает Life.ru со ссылкой на очевидца, инцидент произошел на севере столицы – в районе Медведково, недалеко от ресторана "Хинкальная". Кроме того, стало известно время инцидента. Стрельба произошла в период новогодних праздников, с 29 декабря по 1 января.
Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". На записи видно, как молодой человек стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. На крики прохожих они отреагировали смехом.
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