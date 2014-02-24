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"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец

6 января 2017, пятница, 17:30 – ИА СОЧИ-24

"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец
"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец
Сотрудникам столичной полиции удалось идентифицировать молодых людей, снявших на видео стрельбу из автомата. Как рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк, нажимавший на курок мужчина уже задержан.
"В ходе
проверки видеоролика размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина
производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое
оружие, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен
и задержан молодой человек, который производил выстрелы", -
цитирует Волк РИА Новости. Она отметила, что задержанным оказался 28-летний уроженец
Махачкалы. В Москву он приехал с целью трудоустройства, проживая в одном
из столичных хостелов. Интересно, что в опубликованном ролике утверждалось, что стрельба велась в центре Москвы. Но, как сообщает Life.ru со ссылкой на очевидца, инцидент произошел на севере столицы – в районе Медведково, недалеко от ресторана "Хинкальная". Кроме того, стало известно время инцидента. Стрельба произошла в период новогодних праздников, с 29 декабря по 1 января. 

Как писали Dni.Ru,5 января на YouTube появилось видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017". На записи видно, как молодой человек стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Ни сам стрелок, ни его друзья лиц не скрывают. На крики прохожих они отреагировали смехом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В выходные в Москве ожидается аномальное похолодание. Столбики столичных термометров опустятся до минус 35 градусов...»

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Глава Пентагона напоследок обвинил Путина во всех бедах

Глава Пентагона Эштон Картер, который вскоре уйдет в отставку вместе с президентом США Бараком Обамой, в одном из последних интервью нажаловался на российского лидера Владимира Путина. По его словам, именно из-за Путина Вашингтон никак не может наладить отношения с Москвой...»

вчера, 17:30
"Мажором с автоматом" оказался безработный махачкалинец

Сотрудникам столичной полиции удалось идентифицировать молодых людей, снявших на видео стрельбу из автомата. Как рассказал официальный представитель МВД России Ирина Волк, нажимавший на курок мужчина уже задержан...»

вчера, 17:28
Московского чиновника связали и ограбили на 2,5 миллиона

В деревне Новоалександровке Одинцовского района Московской области неизвестные ограбили дома 51-летнего чиновника Алексея Амелькина..»

вчера, 15:29
Известного ресторатора заподозрили в стрельбе из автомата в Москве

Столичные полицейские проверяют владельца ресторана "Лимассол" Вадима Морозова после публикации в Сети ролика со автоматной стрельбой в центре Москвы. По данным стражей порядка, Морозов может быть причастен к данному инциденту...»

вчера, 14:46
Лыжник Устюгов посвятил маме пятую кряду победу на "Тур де Ски"

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в пятой подряд гонке в рамках многодневки "Тур де Ски"..»

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