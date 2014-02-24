Мажоры открыли стрельбу из автомата в центре Москвы
6 января 2017, пятница, 10:45 – ИА СОЧИ-24
Мажоры открыли стрельбу из автомата в центре Москвы
В Москве разгорается скандал с очередной компанией мажоров. На этот раз несколько друзей засняли и выложили в Сеть видео, как один из них стреляет из автомата в самом центре столицы. Изначально ролик был опубликован в Instagram, однако спустя некоторое время был удален автором. По всей видимости, блогер не выдержал свалившейся на него критики. Но, к его несчастью, всю эту историю успели растиражировать в Сети. Видео, которое длится чуть больше 20 секунд, начинается с незамысловатого диалога. "В воздух можно. Только в воздух... В воздух, да?" – спрашивает у оператора человек, доставший из багажника элитной иномарки автомат. "Только в воздух", – получает одобрение стрелок, после чего раздается несколько выстрелов. При этом компания мажоров поддержала автоматную очередь радостными возласами, а на крики испуганных прохожих отреагировали смехом. Отметим, что по данным СМИ, инцидент произошел в самом центре Москвы. Пока неизвестно, будет ли примененокакое-либо наказание к героям скандального видео.
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