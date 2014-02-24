МЧС предупредило о похолодании до -500 градусов

Жители Ямала получили от МЧС рассылку с оповещением о стремительном похолодании. В сообщении сотрудники ведомства объявили о том, что в скором времени температура на полуострове может опуститься до -500 градусов по Цельсию.В пресс-службе регионального управления МЧС уже прокомментировали необычное оповещение. "Автор сообщения все написал верно, он указал температуру как минус 50 и добавил символ "градусов". Во время рассылки этот знак превратился в цифру ноль и в таком виде смс была разослана всем пользователям", – цитирует представителей ведомства НСН.
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»