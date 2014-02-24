МЧС приостановило операцию на месте падения Ту-154

28 декабря 2016, среда, 20:29 – ИА СОЧИ-24



МЧС приостановило операцию на месте падения Ту-154

Сотрудники МЧС были вынуждены приостановить поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи. На этот шаг пришлось пойти из-за начавшегося шторма. "Водолазы закончили на сегодня свою работу, потому что стемнело уже, и море начало штормить", – цитирует РИА Новости представителя Южного поисково-спасательного отряда. Ранее сообщалось, что операция у берегов Сочи может быть завершена до наступления Нового года.

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