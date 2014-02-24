Медики назвали условия здорового сна

Теплые носки, надетые перед тем как лечь в кровать, способны убить любовную страсть, но зато помогут крепко выспаться. К такому выводу пришла группа британских ученых во главе с Джеймсом Гудвином. Медики из Великобритании перечислили основные, по их мнению, условия для здорового сна людей старше 50 лет, пишет The Telegraph. Прежде всего, они советуют ложиться в кровать в носках, чтобы сохранять ноги в тепле, и выгонять домашних питомцев из спальни, чтобы они не тревожили сон. Эксперты рекомендуют воздерживаться от еды, питья и алкоголя в течение трех часов перед сном. Они также советуют не пользоваться в спальнях планшетами и смартфонами. Полезно принять расслабляющую теплую ванну, утверждают врачи.Цвет осветительных приборов в спальне также имеет значение. Ученые полагают, что лампочки и абажуры холодного белого или синего цвета нужно заменить на спокойные теплые тона.По мнению специалистов, продолжительность сна, благотворная для здоровья человека, составляет семь-восемь часов. Сладким сновидениям способствуют такие факторы, как физиологически нормальная масса тела, достаточная физическая активность и отказ от табакокурения. Если заснуть сразу не удается, ученые советуют на непродолжительное время вылезти из-под одеяла и выйти из спальни, чтобы она не ассоциировалась с бессонницей.Ученые и раньше советовали ложиться в постель в теплых носках. Как писали Dni.Ru, голландские исследователи из Университета Грюнингена пришли к выводу, что пара комфортных носков позволяет чаще достигать оргазма. Особенно, по мнению специалистов, полезны носки для сексуальной жизни представительниц прекрасного пола, так как они испытывают оргазм реже мужчин.
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Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»