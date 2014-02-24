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Мединский в четвертый раз станет папой

1 марта 2017, среда, 19:46 – ИА СОЧИ-24

Мединский в четвертый раз станет папой
Мединский в четвертый раз станет папой
Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом.
Супруги посетили вечер
"Франсиско Гойя: Красный Монолит" в честь старта одноименной экспозиции в
столичном Всероссийском музее декоративно-прикладного творчества. Гости мероприятия
обратили внимание на изменившуюся фигуру жены Мединского.
Впрочем, вторая половинка российского
министра культуры вовсе не скрывала своего интересного положения, позируя для
фотографов с сильно округлившимся животом. Многие предположили, что радостное событие
в семье Мединских произойдет очень скоро, передает Star Hit.
Отметим, Владимир и Марина Мединские
станут родителями в четвертый раз. Супруги воспитывают троих детей, младший из которых родился летом 2012 года. По данным СМИ, сын
министра культуры родился в одном из столичных роддомов в центре города.
Супруги редко делятся подробностями своей личной жизни,
предпочитая сохранять конфиденциальность и не привлекать к ней общественное внимание. Однако
кое-что о жизни министра культуры за рамками работы все же известно. Как писали
Dni.ru, Мединский питает страсть к
писательству. В 2010-2011 годах он опубликовал тринадцать книг на историческую
тему, объединенных под названием "Мифы о России". По
его словам, главнейшей задачей была попытка развенчать негативные мифы о России
и предложить новый взгляд на историю отечества. Книги получили противоречивые
отзывы критиков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Мединский в четвертый раз станет папой

Судя по всему, в семье министра культуры России Владимира Мединского скоро ожидается пополнение. Его жену Марину заметили на светском мероприятии с заметно округлившимся животом...»

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Тимошенко соблазняет американцев на бунт против Киева

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сегодня, 18:43
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сегодня, 18:14
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