Медведь набросился на участницу съемок шоу "Первого канала"
26 декабря 2016, понедельник, 17:13 – ИА СОЧИ-24
Медведь набросился на участницу съемок шоу "Первого канала"
В Москве во время съемки передачи "Первого канала" случилось страшное происшествие. Медведь набросился на одну из участниц программы и повалил на пол. Судя по видеозаписи с места происшествия, которая была опубликована на YouTube, пострадавшая отделалась легкими ушибами. По всей видимости, животное напало из-за того, что она слишком неожиданно приблизилась к нему и попыталась прикоснуться. От лежащей на полу девушки медведя оттащил дрессировщик. Примечательно, что до этого специалист попросил всех присутствующих не трогать животное.
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