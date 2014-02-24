Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
30 января 2017, понедельник, 21:15 – ИА СОЧИ-24
Медведев назначил нового замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил нового заместителя глав Министерства экономического развития. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства страны.Престижную должность в ведомстве получил Азер Муталим оглы Талыбов, передает НСН. Ранее чиновник возглавлял секретариат председателя Центробанка России.
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Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»
В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»