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Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта
15 февраля 2017, среда, 20:30 – ИА СОЧИ-24
Целью Национальной стратегии действий в
интересах женщин является устранение гендерного неравенства к 2022 году. Документ содержит пункты,
которые касаются борьбы со стереотипами о месте женщины в современном
мире, сексизма в кино и на телевидении, насилия в семье и на работе, а также
экономического неравенства женщин, сообщает НСН.
Медведев заверил, что поддерживает инициативу. "Я
подготовлю и подпишу, здесь можете не сомневаться, в том числе
и в отношении Стратегии для женщин, можем выпустить прямо 8
марта", – цитирует председателя правительства России РИА Новости.
Предполагается,
что стратегия будет реализовываться в два этапа. Первый запланирован
на 2017-2018-й, второй – на 2019-2022 годы.
Напомним, 14 февраля
премьер-министр посетил технопарк и лекторий фонда "Сколково", где ознакомился
с несколькими разработками компаний-резидентов. В ходе встречи Медведеву
показали аппарат по автоматическому разбору телефонных корпусов, предложив
проверить его возможности на телефоне самого премьера. На слова молодых ученых
он отреагировал с юмором. "Слава богу, я его не взял", – сказал глава
кабмина.
Кроме того, Медведеву
рассказали, что на территории "Сколково", помимо площадок для лекций и пространств для коворкинга, работает ресторан. "Доступный? Ресторан Мишлен
вряд ли здесь нужен", – ответил на это глава правительства.
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