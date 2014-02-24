Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта

15 февраля 2017, среда, 20:30 – ИА СОЧИ-24



Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Целью Национальной стратегии действий винтересах женщин является устранение гендерного неравенства к 2022 году. Документ содержит пункты,которые касаются борьбы со стереотипами о месте женщины в современноммире, сексизма в кино и на телевидении, насилия в семье и на работе, а такжеэкономического неравенства женщин, сообщает НСН.Медведев заверил, что поддерживает инициативу. "Яподготовлю и подпишу, здесь можете не сомневаться, в том числеи в отношении Стратегии для женщин, можем выпустить прямо 8марта", – цитирует председателя правительства России РИА Новости.Предполагается,что стратегия будет реализовываться в два этапа. Первый запланированна 2017-2018-й, второй – на 2019-2022 годы.Напомним, 14 февраляпремьер-министр посетил технопарк и лекторий фонда "Сколково", где ознакомилсяс несколькими разработками компаний-резидентов. В ходе встречи Медведевупоказали аппарат по автоматическому разбору телефонных корпусов, предложивпроверить его возможности на телефоне самого премьера. На слова молодых ученыхон отреагировал с юмором. "Слава богу, я его не взял", – сказал главакабмина.Кроме того, Медведевурассказали, что на территории "Сколково", помимо площадок для лекций и пространств для коворкинга, работает ресторан. "Доступный? Ресторан Мишленвряд ли здесь нужен", – ответил на это глава правительства.

СОЧИ 24