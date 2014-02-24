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Медведев попросил чиновников общаться по-человечески

22 марта 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24

Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал чиновников формулировать цели приоритетных проектов "человеческим языком". Он потребовал говорить так, чтобы их понимали все граждане.
Председатель правительства России обратился с таким заявлением к чиновникам
на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. Медведев подчеркнул, что они работают прежде всего для людей."Все это нужно сформулировать для восприятия человеческим языком,
прошу это учесть", – цитирует премьера РИА Новости. "Когда мы
рассуждаем о целях, показателях проекта, нужно делать это на языке, который
понятен людям", – заявил Медведев.Глава кабмина затронул вопрос электронной очереди в поликлиниках. Он рассказал,
как доступно объяснять рядовым гражданам смысл подобных изменений. "Электронная запись позволит записаться к врачу
быстрее, не стоять в очереди, быстрее пройти, а не сидеть в коридоре, где все
кашляют и чихают", – пояснил Медведев. При этом он подчеркнул, что в профессиональной
среде необходимо все-таки пользоваться и специальной терминологией.Отметим, 21 марта президент России Владимир Путин
провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Говоря о здравоохранении, глава государства потребовал упростить процедуру
записи граждан к врачам.Ранее, в июле 2016 года, российский лидер говорил о том, что результаты работы правительства должны измеряться понятными решениями. В пример Путин привел такую меру, как снижение очередей в поликлиниках.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Медведев попросил чиновников общаться по-человечески

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал чиновников формулировать цели приоритетных проектов "человеческим языком". Он потребовал говорить так, чтобы их понимали все граждане...»
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