|22 марта, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
22 марта 2017, среда, 16:14 – ИА СОЧИ-24
Председатель правительства России обратился с таким заявлением к чиновникам
на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. Медведев подчеркнул, что они работают прежде всего для людей."Все это нужно сформулировать для восприятия человеческим языком,
прошу это учесть", – цитирует премьера РИА Новости. "Когда мы
рассуждаем о целях, показателях проекта, нужно делать это на языке, который
понятен людям", – заявил Медведев.Глава кабмина затронул вопрос электронной очереди в поликлиниках. Он рассказал,
как доступно объяснять рядовым гражданам смысл подобных изменений. "Электронная запись позволит записаться к врачу
быстрее, не стоять в очереди, быстрее пройти, а не сидеть в коридоре, где все
кашляют и чихают", – пояснил Медведев. При этом он подчеркнул, что в профессиональной
среде необходимо все-таки пользоваться и специальной терминологией.Отметим, 21 марта президент России Владимир Путин
провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Говоря о здравоохранении, глава государства потребовал упростить процедуру
записи граждан к врачам.Ранее, в июле 2016 года, российский лидер говорил о том, что результаты работы правительства должны измеряться понятными решениями. В пример Путин привел такую меру, как снижение очередей в поликлиниках.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.