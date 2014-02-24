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Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи сегодня, 17:45 За штурвалом разбившегося под Сочи Ту-154 мог находиться посторонний человек. Такое предположение сделал эксперт, который долгое время летал командиром экипажа самолета аналогичной модели...»

Министр Скворцова плачет после заседаний сегодня, 17:15 Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова всегда очень переживает после заседаний кабинета министров. Об этом Владимиру Путину рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль...»

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Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной сегодня, 16:31 Друзья 21-летнего Сергея Семенова из Ульяновска, осужденного на три года колонии общего режима за изнасилование 16-летней Дианы Шурыгиной, провели реконструкцию роковой вечеринки. Они арендовали коттедж, в котором было совершено преступление, чтобы провести собственное расследование...»

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Медведев повысил пенсии россиян сегодня, 16:14 Российских пенсионеров ждет очередное повышение. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля на 1,5%...»