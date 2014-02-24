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Медведев повысил пенсии россиян
21 марта 2017, вторник, 16:14 – ИА СОЧИ-24
Предыдущая индексация состоялась в феврале – тогда выплаты неработающим пенсионерам выросли на 5,4% в соответствии с фактическим уровнем
инфляции.
В связи с этим с 1 апреля будут
повышены пенсии военнослужащих, служивших по призыву, членов их семей,
ветеранов Великой Отечественной войны, россиян, награжденных знаком "Жителю
блокадного Ленинграда".
Также вырастут пенсии граждан, пострадавших в
результате техногенных или радиационных катастроф, и членов их семей,
пенсии летно-испытательного состава, а также
надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам.
Очередная индексация позволит повысить уровень пенсионного
обеспечения около четырех миллионов человек. Средний размер выплат
увеличится на 129 рублей – после повышения они составят восемь тысяч 774 рубля. Между тем в России последние годы активно обсуждается тема
повышения пенсионного возраста. Последнее заявление на этот счет сделал 16
марта президент России на съезде РСПП. Он сказал, что вопрос повышения пенсионного
возраста – тонкий и чувствительный, требует неспешного подхода, однако и
по нему необходимо принимать своевременные решения.
Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины
– в 55. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее заявлял, что в 2017 году
решения о повышении пенсионного возраста не будет.
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