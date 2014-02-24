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Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году

31 декабря 2016, суббота, 15:43 – ИА СОЧИ-24

Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Глава правительства произнес теплые слова о любви, согласии и благополучии.
Несмотря
на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень теплый и уютный праздник,  начал свое поздравление премьер. "В этот
день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся
нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее. И конечно желаем друг
другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", – отметил
Медведев.
Глава
правительства выразил надежду, что все пожелания обязательно сбудутся и
осуществляться самые заветные мечты россиян, близкие люди будут здоровы, а в
домах будут царить любовь и согласие.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:59
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