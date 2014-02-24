Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Глава правительства произнес теплые слова о любви, согласии и благополучии. Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень теплый и уютный праздник, начал свое поздравление премьер. "В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее. И конечно желаем друг другу здоровья, благополучия и осуществления всего, что было задумано", – отметил Медведев. Глава правительства выразил надежду, что все пожелания обязательно сбудутся и осуществляться самые заветные мечты россиян, близкие люди будут здоровы, а в домах будут царить любовь и согласие.
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Президент России поздравил россиян с наступающим Новым годом, видеообращение Владимира Путина вышло в эфир на Дальнем Востоке. В новогоднюю ночь глава государства попросил всех стать немного волшебниками...»
В России феминизм исторически развивался достаточно медленно и плавно, однако в 2016 году он неожиданно поднялся на качественно иной уровень. Именно в уходящем году впервые общество серьезно пересмотрело свои взгляды на сексуальную свободу женщины, а также на ее право открыто говорить на табуированные темы...»
В 2017 году на рынок труда придет новая волна выпускников самых разных вузов и специальностей. Dni.Ru разобрались, какие профессии за уходящий год стали более востребованными, а какие постепенно отмирают...»