Медведев примет участие в съезде "Единой России"

22 января 2017, воскресенье, 12:30 – ИА СОЧИ-24



Медведев примет участие в съезде "Единой России"

Во второй день съезда "Единой России" участие в работе примет премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. Он проведет совместное заседание Высшего и Генерального советов "ЕР" и выступит с докладом перед однопартийцами.Первый день съезда партии большинства прошел в форматеширокого совещания. Участие в дискуссиях, которые проходили на семи площадках,приняли не только делегаты, но и представители кабинета министров. В частности,обсуждались первые итоги реализациипредвыборной программы и планы на ближайшее будущее.Речь шла о качестве работы властей и народного контроля,поддержке предпринимательства и эффективном использовании бюджетных средств, развитиинауки, образования, культуры. Также были затронуты темы защиты окружающейсреды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.По итогам первого дня обсуждения единороссы собралипредложения, которые будут представлены Дмитрию Медведеву. Председателю партииих передадут модераторы дискуссионных площадок, которые обобщили итогиобсуждения.Во второй день партийцы будут решать кадровые вопросы. 22января планируется переизбрание председателя (как ожидается, им останется ДмитрийМедведев), будет осуществлена ротация высшего и генерального советов, пройдет избраниесекретаря генсовета и его заместителей. Из четырех заместителей секретаря генсовета два будут вновьназначены —депутаты Евгений Ревенко и Виктор Селиверстов. Кроме того, в состав высшегосовета партии может войти спикер Госдумы Вячеслав Володин.В ходе второго дня съезда планируетсяпроанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования.Также участники намерены оценить перспективы его дальнейшего использования визбирательных кампаниях.Напомним, в регионах местные отделения "Единой России" ужепровели отчетно-выборные кампании. По их итогам на четверть обновилсяруководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях партии, чтосоответствует взятому курсу на обновление кадров.

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