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Медведев удивил заявлением о своей болезни
23 марта 2017, четверг, 15:43 – ИА СОЧИ-24
Сегодня, 23 марта Дмитрий Медведев проводил встречу с
представителями малого и среднего бизнеса. Один из предпринимателей выразил
радость в связи с его выздоровлением. "Да я и не болел", – заявил премьер в ответ.
Напомним, что 4 марта на встрече с членами правительства
президент России Владимир Путин заявил, что глава кабмина подхватил грипп.
"Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее ситуация пока
еще серьезная, вот Дмитрия Анатольевича не уберегли", – сказал Путин.
Тогда же министр здравоохранения Вероника Скворцова
напомнила президенту, что в пяти регионах страны сохраняется эпидемия гриппа.
При этом она заявила, что уровень заболеваемости упадет уже через месяц.
Отметим, что из-за болезни глава правительства также не смог
приехать на заседание партии "Единая Россия".
В Сети сразу же стали активно обсуждать болезнь Дмитрия
Медведева. Кто-то вспомнил ставшую
популярной фразу премьера с пожеланием здоровья. "Медведев заболел. Ну Вы
там держитесь, Дмитрий Анатольевич!" – писали пользователи.Дмитрий Медведев должен выступить в Госдуме 19 апреля с
подробным отчетом о работе правительства. По новому регламенту депутаты смогут
задать премьеру больше вопросов, чем обычно, а его выступление не
ограничено по времени.
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