

Умер убийца Вороненкова сегодня, 17:16 Убивший 23 марта в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова мужчина скончался. Это произошло, когда злоумышленник находился на операционном столе...»

Врачи борются за жизнь убийцы Вороненкова сегодня, 17:13 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе брифинга рассказал о состоянии киллера, застрелившего сегодня экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По его словам, мужчина на грани смерти...»

Песков назвал убийство Вороненкова трагедией сегодня, 16:29 В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией...»

"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лондоне сегодня, 16:01 Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт, который был совершен в Лондоне вечером 22 марта, передает "Газета.ru"..»



Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться сегодня, 15:59 Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта...»

Порошенко нашел "невероятный" след в убийстве Вороненкова сегодня, 15:44 Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Глава украинского государства в своей традиционной манере обвинил в случившемся российские спецслужбы...»

Медведев удивил заявлением о своей болезни сегодня, 15:43 Глава правительства Дмитрий Медведев удивил заявлением о том, что не болел в последнее время. 14 марта президент Владимир Путин на совещании с министрами говорил, что у премьера грипп...»

Максаковой угрожает смертельная опасность сегодня, 15:01 Вдове Дениса Вороненкова Марии Максаковой угрожает смертельная опасность. Так считает депутат Государственной думы Евгений Ревенко...»