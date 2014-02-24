"МегаФон" покупает контрольный пакет Mail.Ru Group
12 января 2017, четверг, 11:43 – ИА СОЧИ-24
"МегаФон" покупает контрольный пакет Mail.Ru Group
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство ПАО "МегаФон" о приобретении доли в холдинге Mail.Ru Group. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе ведомства. Как сообщается, телекоммуникационная компания приобретет 63,8% акций Mail.Ru Group у структур контролирующего акционера – USM Group Алишера Усманова и его партнеров. Сумма сделки составит 740 миллионов долларов, а закрыть ее планируется уже в первом квартале 2017 года. Как утверждают в "МегаФоне", акционеры должны одобрить соглашение на специальном собрании 20 января. Ранее в телекоммуникационной компании сообщили, что не рассматривают консолидацию всех активов Mail.Ru Group после завершения сделки по покупке контрольного пакета компании. В ближайшее время "МегаФон" планирует получить одобрение ФАС. Mail.Ru Group – российская технологическая компания, среди активов которой такие популярные социальные сети, как "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтовая и иные службы. Оборот холдинга в 2015 году превысил 36 миллиардов рублей, а чистая прибыль составила около десяти миллиардов.
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Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
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